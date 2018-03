Deze senioren spelen geen Wordfeud, maar Counter-Strike

De Zweedse Monica Idenfors (62) was vorig jaar net met pensioen na een carrière in een warenhuis, toen ze een opmerkelijke oproep zag. ‘Gezocht: gamer boven de 60 jaar voor nieuw team’. Idenfors speelde al zo’n tien jaar af en toe, vooral simpele spelletjes op Facebook. Nu, met zeeën van vrije tijd, leek dit haar wel een mooie uitdaging. Ze werd lid van de Silver Snipers, een gameteam waarvan de vier leden een gemiddeld leeftijd van 73 hebben.

Idenfors is het jongste lid en momenteel ook de enige vrouw; haar bijnaam is ‘Teen Slayer’. Ze spelen alleen Counter-Strike, een populaire onlineschietgame waarbij twee teams tegen elkaar spelen in een realistisch ogende setting – min of meer militairtje tegen terroristje. De Silver Snipers hebben eigen kleding (een zwart sportjackje) en een logo (een vizier gericht op een schedel). Twee keer in de maand komen ze bij elkaar in een gamecentrum in Stockholm om te trainen onder leiding van Tommy Ingemarsson, een voormalig professioneel gamer die op toernooien duizenden dollars verdiende en nu een bedrijf heeft in het trainen van gamers. Buiten die sessies oefenen ze veel thuis. „Soms speel ik wel vijf uur op een dag”, mailt Abbe ‘BirDie’ Drakborg (75).

Trainer Ingemarsson (37) is tevreden over zijn protegés. In het begin hielden sommige leden de handleiding van de game er nog bij. „Dat zouden jongere mensen niet doen. Qua reactievermogen doen ze het niet minder dan jongere nieuwkomers.”

Chinese sponsor

De Silver Snipers gaan over de hele wereld naar gamefestivals. Vorig jaar maakten ze hun debuut op DreamHack in Zweden, waar meer dan 55.000 bezoekers vooral gamen. Het is een serieus toernooi: in totaal is er meer dan 1,9 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) aan prijzen(geld) te winnen. De winnaars zijn doorgaans professionals; de nog onervaren Silver Snipers moesten tijdens DreamHack al gauw hun meerdere erkennen in hun tegenstanders.

Misschien nog wel meer dan het spelen vinden ze het sociale aspect van het gamen leuk. „Je speelt echt in een team. Bovendien zit je tijdens toernooien tussen de jongelui”, zegt Drakborg. Monica Idenfors zegt dat ze door het serieuze gamen een hobby deelt met haar kleinkinderen van 18 en 23. „We spelen nog niet samen, maar het is wel leuk dat ik er met ze over kan praten.”

De Silver Snipers is een initiatief van het Chinese computerbedrijf Lenovo. Dat bedacht het idee en sponsort het team met computers en betaalt de reiskosten. „Het is een manier om onze hardware te promoten”, zegt de woordvoerder van Lenovo aan de telefoon, „en we willen laten zien dat gamen ook voor ouderen een leuke hobby kan zijn. De gamewereld is nu nog vooral iets voor jongeren.” Lenovo overweegt soortgelijke teams op te richten in Finland en Denemarken.

Het leuke is dat ik nu met mijn kleinkinderen over gamen kan praten Monica ‘Teen Slayer’ Idenfors (62)

In e-sports, de professionele kant van gamen, zijn de Silver Snipers nog een unicum, maar steeds meer ouderen spelen games als hobby. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt bijna 40 procent van de mensen tussen de 65 en 75 jaar spelletjes online (of luistert online muziek, wat bij het CBS in dezelfde categorie valt). Onder 75-plussers is dat ongeveer 30 procent. In 2012 was dat in die leeftijdscategorie nog minder dan 10 procent.

Maar die 75-plussers spelen doorgaans geen dynamische schietspellen als Counter-Strike. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ouderen bij voorkeur puzzelspellen spelen, zoals Wordfeud. Schietspellen staan bij hen onderaan , vooral vanwege het realistisch ogende geweld en de snelheid van de games. Het belangrijkst vinden ze de intellectuele uitdaging, tegen elkaar spelen voor een hoge score en dat je ook in je eentje kan spelen, kwam in 2014 uit een onderzoek van de universiteit van Florida.

Voor de Silver Snipers is het realistisch ogende geweld in Counter-Strike geen probleem. „Mijn kinderen vonden dat eerst gek, omdat ik het vroeger nooit goed vond als ze met speelgoedwapens speelden”, zegt Monica Idenfors. „Maar het draait voor mij niet om het geweld, maar om de competitie en het tactische spel met je team.”

Er is inmiddels nog een positie vacant bij het team. De Silver Snipers bestond eerst uit vijf leden, maar een van hen stopte al snel omdat het tempo van spelen en het reizen haar te veel werd. Ze willen er nu een tweede vrouw bij. De vacature: boven de 60 zijn, veel game-ervaring is geen vereiste.