Verdediging Holleeder krijgt geen inzage in deal OM met Sonja

De rechtbank van Amsterdam heeft het verzoek van de verdediging om nadere informatie over een afspraak met Sonja Holleeder afgewezen, zo bleek vandaag in de rechtszaak tegen de van moord verdachte Willem Holleeder. Volgens de advocaten van Willem Holleeder hebben zijn zussen Astrid en Sonja gelogen over de afwikkeling van de criminele erfenis van Cor van Hout in 2003. Sonja heeft dat al toegeven, een gevoelig punt omdat Sonja strafvervolging voor witwassen van de criminele erfenis van haar partner heeft afgekocht.

Omdat Sonja bang was dat haar leugen alsnog zou leiden tot strafrechtelijke vervolging voor witwassen, wilde ze daarom geen verklaringen meer afleggen. Daarom heeft het Openbaar Ministerie op verzoek van de verdediging een tweede overeenkomst gesloten zodat Sonja Holleeder als getuige kan verklaren zonder dat ze het risico loopt alsnog vervolgd te worden.

De verdediging wil ook de details over die tweede afspraak hebben, omdat zij vermoeden dat Sonja en Astrid ook nu nog liegen over de afwikkeling van de criminele erfenis. Willem Holleeder heeft eerder gezegd dat zijn zus Astrid na de moord op Cor van Hout uit was op het geld en Sonja Holleeder tegen hem heeft opgezet. Daarom, zo suggereert Willem Holleeder, heeft Astrid Sonja aangezet tot het afleggen van belastende verklaringen tegen hem.

De rechtbank ziet geen reden om die tweede set afspraken alsnog te openbaren omdat er geen aanwijzingen zijn dat Sonja opnieuw heeft gelogen. Ook is er volgens de rechtbank geen reden om aan te nemen dat er een samenhang is tussen de schikking van Sonja met justitie en de verklaringen die zijn sinds 2013 tegen haar broer heeft afgelegd.

Daarmee lijkt een lijn van de verdediging – de zussen hebben een financieel motief en daarom zijn hun verklaringen ongeloofwaardig – vooralsnog van tafel. Het kan zijn dat het later weer terugkomt omdat de advocaten van Holleeder hebben aangegeven dat ze nog altijd onderzoek doen naar de afwikkeling van de criminele erfenis van Cor van Hout.