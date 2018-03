Stemadvies

Verkiezingen in de stad. In onze wijk hangen veel posters van de VVD, met daarop hun slogan ‘kies voor doen’. Mijn zoontje van zeven en ik lopen samen over straat. „Mama, je moet niet op de partij van Mark Rutte stemmen hoor, want weet je, zij gaan gewoon doen, maar iedereen wéét toch dat je eerst moet denken, en dan pas doen?” „Ja, dat klopt.” „Ga jij dus op Denk stemmen?”

