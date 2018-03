Speelbal in beursgevecht

Met die mensen hebben wij heel slechte ervaringen, zegt Richard Moti gedecideerd. Met „die mensen” doelt Moti, bestuurder bij de FNV, op Melrose, een in Nederland vrij onbekende Britse investeringsmaatschappij die bedrijven koopt, reorganiseert en doorverkoopt.

Eind januari kondigde Melrose de sluiting aan van de fabriek van HMA in Ridderkerk. Daar worden generatoren gebouwd, een markt die door de energietransitie in het slop zit. Moti: „Maar HMA maakte wel winst. Niet denderend, wel winst. Ze verplaatsen de fabricage naar Tsjechië, waar ze nu verlies maken. Zo werken die internationale investeerders en private-equityfinanciers. Ze nemen beslissingen zonder naar de gevolgen voor mensen te kijken.”

Een paar dagen na de onheilstijding ging bij Moti opnieuw het Melrose-alarm af. Nu deed de groep onverwacht een vijandig bod van 9,3 miljard euro op GKN, het Britse moederbedrijf van Fokker Technologies, de toeleverancier van de luchtvaartindustrie. GKN kocht Fokker twee jaar geleden. De jaren daarvoor was Fokker steeds een speelbal geweest van financiële aandeelhouders, vertelt Moti.

En nu dan weer Melrose? Die weet niks van luchtvaart, zegt Moti. GKN wel, dat opent deuren, ook voor Fokker.

De strijd om het oeroude (oprichting: 1759) en oer-Engelse GKN windt beleggers in de City, vakbonden en politici op. De top van GKN verzet zich en speelt in op nationalistische sentimenten om de zelfstandigheid te redden. Het Lagerhuis hield een hoorzitting met beide partijen.

En in Nederland? Hier is het stil. Als een groot Nederlands beursgenoteerd bedrijf als PostNL, Unilever of AkzoNobel in buitenlandse handen dreigt te vallen, is hulp van het ministerie van Economische Zaken dichtbij. Dan gaat het om banen, onderzoekscentra, hoofdkantoren, prestige. Dan dreigen politici met wetten om Nederlandse multinationals beter te beschermen.

Maar als de eigenaar van de Nederlandse fabrieken al buitenlands ís, wordt het moeilijker de aandacht te trekken. Dan zijn Nederlandse werknemers, vakbonden en ondernemingsraad grotendeels op zichzelf aangewezen. Vraag is dan: wat kun je doen? Het is een kwestie die nu bij een reeks van bedrijven de stemming bepaalt. Zijn wij speelbal of kunnen we zelf een positie aan de onderhandelingstafel winnen?

Bedrijven Van staal en chips tot polissen

Zes grote Nederlandse bedrijven zijn terecht gekomen in gespannen situaties met hun buitenlandse eigenaar.

Tata Steel Europe

Staalfabriek Tata Steel Europe. De Indiase eigenaar van de voormalige Hoogovens in IJmuiden besloot vorig jaar het bedrijf samen te voegen met de staaldivisie van ThyssenKrupp. De ondernemingsraad kon maanden later alleen onder dreiging van een rechtszaak tegen eigenaar Tata afspraken maken over zijn toekomstige positie in het overleg over de fusie. Bij Tata Steel in IJmuiden werken 9.000 mensen.

Vivat

Het verzekeringsconcern Vivat (met onder meer Reaal en Zwitserleven) werd eind februari verrast door de mededeling uit Beijing dat zijn Chinese eigenaar Anbang onder curatele is gesteld door de Chinese regering. Anbang is een van de meest expansieve Chinese concerns die de afgelopen jaren buitenlandse overname op overname stapelden. De toekomst van Vivat als dochter van Anbang is nu in limbo. Bij Vivat werken ongeveer 2.400 mensen.

Siemens

De fabriek voor gasturbines van Siemens in Hengelo gaat dicht in een grote reorganisatie bij het Duitse industriële concern. De ondernemingsraad wil de fabriek openhouden. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft toegezegd zich daarvoor ook in te spannen. In Hengelo werken 600 mensen.

Fokker Technologies

Fokker Technologies, het toeleverings- en onderhoudsbedrijf van de voormalige vliegtuigfabriek Fokker, is de inzet van een vijandig overnamebod op de Engelse beurs. De eigenaar van Fokker, het Britse industriële concern GKN, wil niet overgenomen worden door de Britse investeringsmaatschappij Melrose. In reactie op dat bod wil GKN zijn divisie voor de auto-industrie verkopen aan een Amerikaanse bedrijf en beleggers extra dividend uitkeren. Bij Fokker werken in Nederland 3.200 mensen. Melrose besloot kort voor dat overnamebod op GKN tot sluiting van de fabriek van HMA in Ridderkerk, een producent van generatoren. Dat kost 166 van de ruim 200 banen.

NXP

Chipfabrikant NXP in Eindhoven vraagt zich al lange tijd af wie de nieuwe eigenaar wordt. Eerst wilden beleggers niet akkoord gaan met een overnamebod van de Amerikaanse concurrent Qualcomm. Toen volgde een bod op Qualcomm zelf. Dat bod heeft de Amerikaanse president Trump verboden op grond van nationale veiligheid. Qualcomm heeft zijn bod op NXP in middels verhoogd om beleggers over de streep te trekken. Bij NXP werken in Nederland zo’n 2.000 mensen.

Kappa

Kartonfabrikant Smurfit Kappa probeert een ongevraagd bod van de Amerikaanse concurrent International Paper af te slaan. De Amerikanen boden begin maart 8,6 miljard euro voor het Ierse Smurfit Kappa. De naam Kappa staat voor het Nederlandse deel van het concern, waar zo’n 3.000 mensen werken in bedrijven in onder meer Eerbeek en Roermond.