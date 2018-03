Spaanse rechter sluit opnieuw regiopresidentskandidaat op

Aan ‘de koude oorlog’ tussen de Catalaanse separatisten en ‘Madrid’ lijkt voorlopig geen einde te komen. Na het besluit van rechter Pablo Llarena om regiopresidentskandidaat Jordi Turull en vier andere Catalaanse politici vast te zetten op verdenking van rebellie en malversaties met gemeenschapsgeld komen de verhoudingen alleen nog maar verder op scherp te staan. De voor zaterdag geplande vergadering van het Catalaanse parlement, waarbij Turull een tweede kans zou krijgen als leider verkozen te worden, zal noodgedwongen worden geannuleerd.

Ruim drie maanden na de verkiezingen van 21 december is er in Catalonië nog altijd geen zicht op een nieuwe regionale leider. De regeringsvorming is uitgedraaid op een steekspel waarbij de separatisten tot afgrijzen van de oppositie keer op keer de confrontatie blijven zoeken door onmogelijke kandidaten aan te wijzen. Toen de installatie van de naar België gevluchte ex-president Carles Puigdemont niet haalbaar bleek, werd de gevangen genomen ‘nummer twee’, Jordi Sànchez, naar voren geschoven. Tevergeefs. Hij kreeg geen toestemming zijn cel in het Madrileense Soto del Real te verlaten. De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft daarop kritiek geuit en stelt dat Sànchez politieke activiteiten zou moeten mogen verrichten.

Plan separatisten mislukt

De separatisten kwamen de afgelopen week met een nieuw plan door de door justitie verdachte Jordi Turull i Negre naar voren te schuiven als kandidaat. Dat deden ze in allerijl voordat de rechter een beslissing zou nemen over verdere vervolging van Turull en een twintigtal anderen. De separatisten van de centrum-rechtse JxC en de linkse ERC koesterden de hoop dat ze met een krappe meerderheid Turull konden benoemen. De vier leden van de radicale CUP weigerden het plan echter te steunen, waardoor Turull een op donderdag kansloos debat voerde. Hoewel in de eerste ronde een absolute meerderheid vereist was, kreeg hij 64 stemmen voor en 65 tegen.

Nadat de separatisten de slag in het parlement van Catalonië hadden verloren, kregen ze een dag later in het hooggerechtshof van Madrid een nieuwe klap te verwerken. Rechter Llarena boorde de hoop op succes in een tweede ronde – waarbij meer ‘ja’ dan ‘nee’-stemmen vereist zijn – voor Turull de grond in door hem net als in oktober vorig jaar naar de gevangenis te sturen. Destijds kwam de oud-‘minister’ uit de regering van Puigdemont na een aantal weken op borgtocht vrij.

Turull werd op vrijdagmiddag net als voormalig regioparlementsvoorzitter Carme Forcadell en de oud-‘ministers’ Raül Romeva, Dolors Bassa en Josep Rull wegens vluchtgevaar in voorarrest gezet op verdenking van rebellie. Daar staat een maximumstraf van dertig jaar op. Turull nam met betraande ogen afscheid van zijn echtgenote in Madrid. In totaal zitten er nu negen Catalaanse separatisten vast in verschillende gevangenissen rondom Madrid.

Parlementslid Marta Rovira, secretaris-generaal van ERC, ontsnapte op vrijdag aan de cel door op het laatste moment naar Zwitserland te vertrekken. Daarmee is het aantal Catalaanse separatisten op de vlucht voor de Spaanse justitie opgelopen tot zeven. Oud-leider Puigdemont verblijft sinds eind oktober in België. Hij voert ‘de koude oorlog’ grotendeels vanuit een huis in Waterloo.