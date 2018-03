Rechtszaak tegen Hells Angels niet van start

Het proces tegen drie kopstukken van de Haarlemse afdeling van motorclub Hells Angels is uitgesteld. De drie verdrachten, chapterpresident Lysander de R. (36), Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38), krijgen meer tijd om hun proces voor te bereiden. De R. en L. hadden te weinig tijd om hun verdediging goed voor te bereiden. Frank L. heeft een rugoperatie.

De rechtbank oordeelde vrijdagmiddag in het voordeel van de verdachten. Hun zaken worden nu in mei en juni behandeld. De uitspraak in het proces is een maand verlaat en verplaatst naar 18 juli, schrijft ANP.

Grootschalige actie

De drie Hells Angels werden samen met de rest van hun chapter opgepakt tijdens een grootschalige politie-actie, eind januari 2017. De hele afdeling werd opgerold: zes andere bendeleden en de vrouw van één van de kopstukken werden ook opgepakt. De rechtbank had 24 dagen gereserveerd voor de zitting.

Het Openbaar Ministerie heeft honderden gigabytes en geluids- en video-opnames aan bewijsmateriaal verzameld, meldde ANP donderdag. De bendeleden worden verdacht van wapenbezit, afpersing, bedreiging en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Benderuzie

De verdachten waren volgens het OM ook betrokken bij een ruzie met een rivaliserende Mongol-bende, bij een Van der Valk-hotel in de buurt van Rotterdam. Ook zouden de Hells Angels een sporthal hebben beschoten en de eigenaar hebben bedreigd. Een andere motorclub zou daar een show houden.