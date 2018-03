NTR ‘overstelpt’ door gemeenten voor Sinterklaasintocht

Na het versturen van een brandbrief aan het Genootschap van Burgemeesters zegt de NTR “overstelpt” te zijn door gemeentes die wel de Sinterklaasintocht willen organiseren. Harde cijfers wil de omroep niet geven: het is lastig inschatten welke opties haalbaar zijn, laat een woordvoerder weten. “Er zitten diverse serieuze kandidaten tussen.” De kandidaten komen volgens de woordvoerder uit alle hoeken van het land.

Normaal gesproken hoeft de omroep niet te vragen welke gemeente de Sinterklaasintocht wil organiseren: de aanmeldingen komen vanzelf. Maar toen reacties van gemeenten dit jaar uitbleven, verstuurde de NTR op 7 maart een brief naar het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. RTL Nieuws publiceerde de brief.

‘Slechts raden naar oorzaak’

NTR deed in de brief een beroep op het genootschap om te helpen bij het vinden van een gemeente. “Natuurlijk willen wij niet dat er op deze manier een einde zou komen aan deze 66-jarige nationale televisietraditie.” Naar de oorzaak van het uitblijven van aanmeldingen kan de omroep “slechts raden.” Liesbeth Spies, de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, las de brief voor op een bijeenkomst van het genootschap. Enkele burgemeesters vroegen daarna direct om de contactgegevens van de omroep, zegt Spies tegen RTL.

Na het publiekelijk maken van de brief, kwamen daar meer reacties bij. De omroep voert inmiddels gesprekken met gemeenten. NTR wil in mei bekendmaken waar Sinterklaas dit jaar aankomt. Niet iedere gemeente kan de intocht organiseren: een gemeente moet volgens de NTR een “groot enthousiasme” hebben, beschikken over een haven en de route moet visueel interessant zijn.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken noemde het vrijdagmiddag vervelend dat geen gemeente zich meldde om de intocht te organiseren. Ollongren zei te vertrouwen op een goede afloop.