Moeder wil Willem Holleeder niet op begrafenis

Mocht de moeder van Willem Holleeder, Stien Leipoldt (82), in het ziekenhuis komen of overlijden, dan wil zij niet dat haar zoon afscheid komt nemen. Dat schrijft zij in een brief aan justitie, meldt De Telegraaf. De brief werd vrijdag tijdens de zitting voorgelezen door Astrid, de zus van Willem Holleeder.

Leipoldt schrijft dat ze “onder geen beding wil dat Willem Holleeder op bezoek komt in een ziekenhuis of afscheid neemt op mijn begrafenis en tijdens mijn begrafenis”. Als hij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) zou mogen verlaten, dan weet Leipoldt dat “mijn andere kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen gevaar lopen”. Volgens de moeder van Holleeder dreigt Willem haar kinderen en kleinkinderen te vermoorden “en daar mag hij de kans niet voor krijgen”. Als hij niet meer in de EBI zit, zou hij daar de kans voor krijgen, aldus moeder.

U denkt misschien ‘wat dramatisch’

In de brief die de Telegraaf publiceerde, legt Leipoldt uit:

“Willem is al betrapt. Hij heeft geprobeerd mijn dochters dood te laten schieten. Mijn jongste dochter eerst, de advocaat, maar voordat hij weer vast ging was hij al met mijn oudste dochter bezig. Daar had hij de opdracht al voor gegeven.”

Verder schrijft de moeder van Holleeder dat ze het erg vindt de brief te moeten schrijven, maar dat ze het moet doen omwille van de veiligheid van haar nageslacht. Leipoldt schrijft: “U denkt misschien wat dramatisch, maar niemand kan zich indenken of begrijpen dat zoiets zal gebeuren. U kunt het zich niet voorstellen en daarom denkt u dat het niet zal gebeuren en daar rekent Willem op.”

Ze besluit de brief met een oproep aan justitie om de brief serieus te nemen, “want als het gebeurt dan is het te laat en is het niet meer te overzien”.