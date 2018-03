Medewerker BuZa ontdekte Oxfam-misbruik Haïti als eerste

Een medewerker van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ontdekte in maart 2012 voor het eerst de ernst en omvang van het seksueel misbruik door medewerkers van Oxfam op Haïti. De medewerker bezocht toen samen met een afvaardiging van de Algemene Rekenkamer het eiland. Dat blijkt uit een intern onderzoek dat minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66) vrijdag naar buiten bracht.

Het ministerie deed archiefonderzoek en interviewde toenmalige bestuurlijk en politiek verantwoordelijken om te reconstrueren waarom niets gedaan werd met de informatie over misdragingen door medewerkers van de Britse tak van Oxfam in 2010.

Het blijkt dat „de kwestie primair als een intern personeelsvraagstuk” van de organisatie werd gezien, schrijft Kaag. Als Nederland donor is van ontwikkelingsgeld aan een dergelijke organisatie wordt financiële controle uitgevoerd, maar niet gekeken naar integriteit. Kaag schrijft dat dit in de toekomst moet veranderen.

Hulpgeld terugvorderen

Eerder zei Kaag dat zij ook wil dat hulpgeld kan worden teruggevorderd als medewerkers van hulporganisaties over de scheef gaan. Daar is ze in haar brief aan de Tweede Kamer voorzichtiger in, omdat dit „juridisch complex”, blijkt te zijn.

Afgelopen februari onthulde de Britse krant The Times dat medewerkers van de Britse Oxfam-tak in 2011 seksfeesten hielden met Haïtiaanse prostituees, van wie sommigen misschien minderjarig. Minister Kaag moest bekennen dat dit al in 2012 door Oxfam gemeld was aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu blijken de misstanden nog iets eerder te zijn ontdekt.

Lees meer over het misbruik op Haïti

Via Oxfam Novib, de Nederlandse tak van Oxfam, is na de aardbeving op Haïti in 2010 in totaal 8,3 miljoen euro overgemaakt naar de Britse Oxfam hulpverleners op het eiland.