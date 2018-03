Twee doden bij vermoedelijk terroristische gijzeling Frankrijk

Bij een gijzeling in een supermarkt in Trèbes, in de buurt van het Zuid-Franse Carcassonne, zijn vrijdag twee doden gevallen. Drie mensen zijn gewond geraakt, een van hen ernstig, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken volgens persbureau Reuters. Bronnen hebben aan BFMTV laten weten dat de gijzelnemer de vrijlating van Salah Abdeslam heeft geëist, een van de terroristen die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs in 2015. Volgens onder meer AFP beweert de gijzelnemer aangesloten te zijn bij terreurgroep IS.

Het gebied rond de supermarkt is afgesloten. Op beelden van Franse media is te zien dat tientallen politiemensen en andere hulpverleners aanwezig zijn. Een van de doden zou de slager van de supermarkt zijn.

Slachtoffers

Over de slachtoffers bestond enige tijd onduidelijkheid doordat zij onbereikbaar waren voor hulpverleners, zei de politie. Of de situatie voor hen inmiddels veilig genoeg is om de gewonden te helpen, is nog onduidelijk.

Reuters meldt dat een deel van de gijzelaars is vrijgelaten. In de supermarkt zou nog één agent worden vastgehouden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat ervan uit dat het om een enkele gijzelnemer gaat.

Premier Philippe liet weten dat alles wijst richting een terroristische daad. Bronnen hebben aan BFMTV laten weten dat de verdachte in beeld was bij de inlichtingendiensten. Het parket in Parijs doet nader onderzoek. Gérard Collomb, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, is onderweg naar Trèbes.

Agenten beschoten

Eerder op de dag werden bij Carcassonne vier politiemensen beschoten die aan het hardlopen waren. Een van hen liep een schouderwond op. De politie heeft laten weten dat de agent een gebroken rib en een geperforeerde long heeft, maar niet in levensgevaar is. De kogel zou zijn of haar hart op drie centimeter gemist hebben.

De auto die werd gebruikt bij de beschieting zou zijn teruggevonden op het parkeerterrein bij de supermarkt in Trèbes, melden bronnen aan AFP. Een verband tussen de beschieting eerder vrijdag en de gijzeling is door de autoriteiten nog niet bevestigd.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer bekend wordt.