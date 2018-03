Kroongetuige geeft informatie over lange reeks liquidaties

Het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een nieuwe kroongetuige. Hij heeft gedetailleerde verklaringen afgelegd over een serie moorden in Utrecht en omgeving waarbij hij deels zelf betrokken is geweest. Een onderzoeksrechter heeft de deal in december goedgekeurd. De verklaringen worden achtergehouden vanwege het onderzoeksbelang.

De opdrachtgever van die moorden is volgens de kroongetuige Redouan T., een man van rond de veertig die is geboren in Nieuwegein. Hij woont al jaren niet meer in Nederland, zijn huidige verblijfplaats is onbekend.

De naam van deze Redouan is recentelijk genoemd in de Utrechtse onderwereld als de kwade genius achter een serie van ten minste tien moorden die in de afgelopen vijf jaar zijn gepleegd. Onder leiding van het Openbaar Ministerie doet de Nationale Recherche al bijna drie jaar onderzoek naar Redouan T.

Hij is in de zomer van 2015 door een persoon uit de Utrechtse onderwereld genoemd als de leidende figuur achter een moordcommando dat in zijn opdracht liquidaties zou hebben uitgevoerd. De verdachten in die zaak zijn allemaal veroordeeld maar navrant is dat twee getuigen zijn vermoord die verklaringen hadden afgelegd bij de politie over Redouan T. Hij is in die zaak niet vervolgd.

De nieuwe kroongetuige, Nabil B., is in beeld gekomen na een mislukte aanslag op ene Mohammed R., een criminele partner van Redouan T. Bij de doorzoeking van de woning van Mohammed R., eind vorig jaar, is bewijsmateriaal gevonden over de rol die hij speelt in de criminele vete in en om Utrecht. Die informatie heeft geleid naar Redouan T. en ook naar de nieuwe kroongetuige.

Internationaal gesignaleerd

Op de achtergrond speelt ook nog een onderzoek naar de liquidatie van Hakim Changachi begin 2017. Nabil B. heeft de vluchtauto geleverd aan de schutters. De moord op Changachi is een vergissing geweest. Na zijn dood kreeg de kroongetuige wroeging en is hij naar de familie van het slachtoffer gegaan die hij goed kende. Dat leidde vrij snel daarna tot een bedreiging vanuit de groep rond Redouan T. aan Nabil B. Hij werd van mededader een potentieel slachtoffer. Maar volgens zijn advocaat was het vooral de wroeging over de dood van Hakim Changachi die hem heeft doen besluiten een verklaring af te leggen.

Redouan T. is voortvluchtig en staat internationaal gesignaleerd door Nederland en Marokko, waar zijn ouders vandaan komen. Redouan T. wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van een zoon van Marokkaanse rechter vorig jaar november in Marrakech. Hij werd aangezien voor een Nederlands-Marokkaanse crimineel die veel geld heeft verdiend in de drugshandel. In die zaak zitten twee schutters en de organisator van de moord vast. Redouan T. wordt gezien als de opdrachtgever en daarom is Marokko naar hem op zoek.

Redouan T. is ook in de Utrechtse onderwereld een zeer gevreesde figuur. Bronnen binnen het criminele milieu vertellen dat hij om het minste of geringste mensen liet vermoorden. Dat leidde eind vorig jaar tot zoveel weerstand dat een aantal verschillende criminele groeperingen uit de drugshandel de koppen bij elkaar hebben gestoken. Het resultaat was de publicatie van een lijst met liquidaties en pogingen daartoe waarvoor Redouan T. opdracht zou hebben gegeven. Die lijst is op 24 februari door de misdaadsite Boevennieuws gepubliceerd. In NRC noemde Inez Weski, de advocaat van Redouan T., de beschuldigingen aan het adres van haar cliënt „laster en smaad”.

Vrees voor represailles

In het criminele milieu in Utrecht en omgeving wordt nu gevreesd voor represailles uit het kamp van Redouan T. Volgens betrouwbare bronnen wordt de familie van de nieuwe kroongetuige sinds enkele weken zwaar bedreigd. Zij zijn voor zover bekend niet betrokken bij georganiseerde misdaad en worden beveiligd.

In de onderwereld in Amsterdam en Utrecht woedt al jaren een conflict. Dat begon met een ruzie tussen criminele rivalen uit Amsterdam over een partij cocaïne. Maar de moord op een serie kopstukken in 2014 is er feitelijk sprake van een strijd om dominantie in de cocaïnehandel. Daarbij is de bestaande machtsbalans verstoord en spelen persoonlijke verhoudingen en grootsheidswaan een belangrijke rol.