Zelf zou ik na verloren verkiezingen een gebroken man zijn, maar mijn vrouw weet altijd nog wel ergens een lichtpuntje te ontdekken. Het raadgevend referendum! Ik had deelname versmaad omdat ik niets in referenda zie, maar zij bracht een nee-stem uit, waardoor ze toch nog iets te vieren had toen het nee-kamp een voorsprong nam.

„Maar denk nou niet dat Rutte en Buma zich er veel van zullen aantrekken”, waarschuwde ik nog, waarbij ik vooral dacht aan het kiespijngezicht van Buma zodra verwerping van de nieuwe inlichtingenwet ter sprake kwam.

Voor mijn vrouw was het een aangename afleiding van een onaangenaam feit: de zoveelste nederlaag van ‘haar’ PvdA. „Komt het nog wel goed?”, had ik op de verkiezingsavond bezorgd gevraagd. „Ik denk het niet”, antwoordde ze, „maar ik blijf toch op ze stemmen, want de sociaal-democratische opvattingen mogen niet verloren gaan.”

Ze zou voortaan ook op GroenLinks kunnen stemmen, hield ik haar voor, want die krijgen eerder macht, zeker in Amsterdam. „Ik blijf de PvdA trouw”, zei ze vastberaden, „als jij naar GroenLinks wilt, moet jij dat weten.” Maar ik wist nog niks, behalve dat GroenLinks meer greep heeft op de jeugd dan de vergrijzende PvdA. Jesse Klaver doet het in dit opzicht goed, hij is een bezielende leider.

Wat mij in de verkiezingsuitslag vooral had gefrappeerd, was de nederlaag van de SP, ook in Amsterdam. Daar had die partij goede, actieve wethouders geleverd die bijvoorbeeld hadden geprobeerd de toeristische drukte in de stad in te dammen.

Het leek wel alsof ze ervoor afgestraft werden. Ligt het aan Lilian Marijnissen? Ik kan het me niet voorstellen, want zij maakte tijdens de verkiezingscampagne een goede, zelfverzekerde indruk – beter dan Roemer in zijn laatste jaren.

Het regende tijdens de verkiezingsavond complimenten en felicitaties aan het adres van de lokale partijen. Is dat niet wat voorbarig? Wie kan precies overzien welke bedenkelijke figuren nu in allerlei gemeenten aan de macht kunnen komen? Neem Hans Smolders in Tilburg, met tien zetels is zijn LST de grootste partij. Hij is een omstreden populist, geestverwant van Wilders en Thierry Baudet, die hem vorig jaar een enthousiast bezoek bracht. Smolders is een complotdenker die destijds vond dat „de elite in dit land alles heeft gedaan om Pim Fortuyn uit de weg te ruimen”. „U gelooft in een samenzwering?” vroeg een verslaggever. Smolders: „Er zijn grote krachten geweest die Pim er niet tussenin wilden hebben.” In 2010 bevestigde de Hoge Raad een vonnis van het gerechtshof dat Smolders had veroordeeld tot 750 euro boete, omdat hij als raadslid herhaaldelijk vertrouwelijke informatie uit het overleg tussen politie, justitie, burgemeester en fractievoorzitters naar buiten had gebracht.

De verkiezingsuitslag kan ook grote gevolgen hebben voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Amsterdam. GroenLinks zal veel voelen voor Femke Halsema, maar die kan van (ultra)rechtse zijde een ijzige ontvangst verwachten. Lilianne Ploumen (PvdA) wordt ook genoemd. Ik vroeg mijn vrouw wie haar voorkeur zou hebben: „Eerlijk graag!” „Halsema”, zei ze na enige aarzeling, „zij heeft meer persoonlijkheid.” Toch nog één stapje richting GroenLinks.