Turkse aubergine

Ik kocht een poosje geleden gedroogde aubergines bij een Turkse supermarkt. Het zijn alleen de uiteinden; ze zien er uit als een soort hoedjes die je kunt vullen. Ik kreeg van de eigenaar van de winkel het advies ze eerst even op te koken, daarna te vullen met gehakt en dan in de pan een soort van te stoven totdat het gehakt gaar is. Ik was niet kapot van het resultaat. Heeft u nog een ander idee/advies.

Karin

Ik heb het u nagedaan, koken, vullen en stoven, maar ook bij mij mislukte de eerste poging. Nu had ik die ketting van grillige bruinpaarse aubergines best in mijn keuken op willen hangen, bij wijze van excentrieke decoratie. Maar zo makkelijk wilde ik het niet opgeven. Gelukkig maar. Want experiment nummer twee bewees dat je met die gedroogde gedrochtjes een bijzonder smakelijke mezze kunt maken: kook 24 gedroogde auberginehoedjes 45 minuten in een grote pan water. Stort ze in een vergiet, spoel af met koud water en laat de aubergines uitlekken. Week 200 gram basmatirijst 30 minuten in koud water. Hak de blaadjes van een half bosje koriander fijn. Hak twee knoflooktenen fijn. Rasp een ui. Laat de rijst uitlekken. Meng er de koriander, knoflook, ui, 1 theelepel pul biber (gedroogde Turkse chilivlokken), 1 theelepel komijnpoeder, 1 eetlepel tomatenpuree, 3 eetlepels olijfolie en 1 theelepel zout door. Vul de auberginehoedjes met het rijstmengsel. Doe dit tot halverwege het hoedje, want als de rijst gaart zet hij uit. Leg de gevulde aubergines dicht tegen elkaar aan op de bodem van een zware (stoof)pan. Maak zo nodig een tweede laag. Zet de aubergines net onder water en schenk er nog eens 3 eetlepels olijfolie over. Leg een vuurbestendig bord of deksel op de aubergines zodat ze onder water blijven. Breng het geheel aan de kook, draai het vuur laag en leg een deksel op de pan. Kook de aubergines met rijst in 35 – 40 minuten gaar. Haal ze uit de pan en laat iets afkoelen. Serveer ze lauw of op kamertemperatuur. Geef er een sausje bij van Turkse yoghurt, losgeroerd met een snuf zout.

Janneke Vreugdenhil

Janneke Vreugdenhil heeft een kookrubriek op nrc.tv