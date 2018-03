Ja, ik verhuur via Airbnb en schaam mij daar niet voor

Armanda Govers (31) verhuurt haar woning in Amsterdam 60 nachten per jaar. (31) verhuurt haar woning in Amsterdam 60 nachten per jaar.

Dat veel toeristen een Amsterdamse woning verkiezen boven een hotelkamer is een goede zaak. Dat voorkomt dat er hotels bij moeten komen, ten koste van woonruimte. Door verhuur via Airbnb worden toeristen ook beter verspreid over de stad, waardoor het centrum ontlast wordt en ook andere buurten van de toeristenportemonnee profiteren.

En toch proberen allerlei partijen Airbnb telkens in diskrediet te brengen. Vooral vanuit de politiek duurt de jammerklacht maar voort. Airbnb krijgt er de schuld van dat Amsterdam uit zijn voegen barst. Maar verdiep je nou eens in wat Airbnb-verhuur werkelijk betekent. Neem onze situatie. Als mijn vriend en ik voor een aantal dagen onze studio van 24 m2 verlaten, komt er in onze plaats een stel of alleenreiziger op bezoek. Meestal stellen die een dagje Amsterdam doen, op huwelijksreis zijn of gewoon een weekendje weg zonder de kinderen.

Een greep uit de solisten: een schrijver die inspiratie kwam opdoen, een vrouw en haar kat, een vriendelijke zakenman. Eén keer was er iemand die we niet zo aardig vonden, kleine ergernissen, maar voor ons wel reden hem een slechte recensie te geven: „This person is no longer welcome in our home”, schreven we op zijn Airbnb-profiel. De volgende verhuurder is daarmee gewaarschuwd. Als hotels hun gasten ook recensies zouden geven, zou de overlast van hun gasten wellicht een stuk minder worden.

Ik heb overigens goed contact met mijn buren. Omdat ik dankzij Airbnb mijn tijd vrijer kan indelen, kunnen mijn vriend en ik helpen met het onderhoud van hun tuin. Verder kan ik door de inkomsten uit verhuur, tijd besteden aan vrijwilligerswerk, zoals wandelen met een mevrouw uit een verzorgingstehuis en werken voor mijn stichting Even Geen Vlees. Mijn vriend is muzikant: elk uur dat hij niet elders geld hoeft te verdienen, kan hij nu gebruiken om nog beter te worden. Er zijn velen zoals wij die dankzij Airbnb wat meer ademruimte krijgen: leraren, zzp’ers, kunstenaars, mensen die ontslagen zijn, ouderen met een klein pensioen. De verhuur maakt ons onafhankelijker.

Bestrijd liever de huisjesmelkers en illegale hotels! Door de woonplicht van zes maanden te handhaven en meervoudig huizenbezit te beperken. De acties tegen Airbnb raken niet de rijksten, maar juist de mensen met weinig inkomen. Bij Airbnb gaat 95 procent van de inkomsten naar verhuurders. Dat geld vloeit terug in de stad. Er wordt ook inkomsten- en toeristenbelasting over betaald. Daarbij komt dat ik denk dat Airbnb-gasten meer uitgeven dan de gemiddelde hoteltoerist. Lokale ondernemers profiteren daarvan.

De extra drukte wordt trouwens sterk overdreven. Veel verhuurders moeten zelf weg als de huurder komt (ze verhuren niet slechts een kamer, maar hun hele woning). Als ik en mijn vriend de stad verlaten, dan komen er een of twee gasten voor in de plaats. Bij hotels geldt dit niet: de toeristen komen erbij, niet ‘in plaats van’. De hotels die de komende jaren bij gebouwd worden, hadden ook woningen kunnen zijn. Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad dat beseft en ook eens naar ons luistert.