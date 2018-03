Hoe het konijn van Mike Pence een probleem wordt

Donald Trump brak niet alleen met de traditie van een jaarlijks Correspondents’ Dinner voor journalisten, hij zag ook niets in het nemen van een huisdier – een gebruik dat teruggaat tot Thomas Jefferson (één spotvogel en twee berenjongen). En dat terwijl zo’n beestje de huidige president van de VS zoveel goeds had kunnen brengen. Het verzacht je imago en versterkt je aantrekkingskracht, zei Witte Huis-historicus Ed Lengel eens tegen CNN.

Maar gelukkig is daar Marlon Bundo! Het konijn van vicepresident Mike Pence. De avonturen van het zwart-witte langoortje zijn te volgen op een geverifieerd Instagram-account, beheerd door zijn dochter Charlotte. In 134 foto’s en filmpjes zien we BOTUS (Bunny of the United States) swipen op een iPhone, poseren in een kerststal, aan een pompoen snuffelen en nogal intimiderend naar een kat en later zelfs een hond loeren. Met bijna 27.000 volgers is hij immens populair. Deze week kreeg Marlon Bundo zelfs zijn eigen boek. Marlon Bundo’s: A Day in the Life of the Vice President, geschreven door Charlotte, geïllustreerd door moeder Karen Pence.

Red and blue states verenigd in liefde voor een konijn, zul je denken. Maar niets is minder waar. De boeklancering wordt momenteel overschaduwd door een tweede, ongeautoriseerde biografie van hetzelfde konijn, gepresenteerd door komiek John Oliver. Daarin wordt Bundo verliefd op konijn Wesley. Ze springen vrolijk door het Witte Huis, van de trap, door saaie vergaderingen en lopen hand in hand door de presidentiële tuin. „Wij gaan trouwen en zullen voor eeuwig hupsen”, vertellen ze de vicepresident. Maar die is daar, conservatief als hij is, helemaal niet van gediend. „Jongenskonijnen trouwen niet met jongenskonijnen”, zegt hij in Olivers boek. „Jongenskonijnen trouwen met meisjeskonijnen!”

In het echt is Pence overigens nóg homofober. In 2006 waarschuwde hij voor „maatschappelijke ineenstorting” als het traditionele m/v-huwelijk wordt opengesteld voor gelijke seksen. In 2007 stemde hij tegen strafbaarstelling van homodiscriminatie op de werkvloer. En in 2010 verzette hij zich tegen de wens van nogal wat soldaten om uit de kast te mogen komen.

Wat moet deze Republikein nu doen? Hij kan de parodie op het kinderboek natuurlijk afdoen als fake news, maar als hij politiek in character wil blijven, schreeuwt hij Bundo terug zijn hok in en plaatst er snel een meisjeskonijn bij.