Henk Fraser volgend seizoen nieuwe trainer Sparta

Henk Fraser (51), die ooit zijn carrière begon bij Sparta, wordt met ingang van het 1 juli hoofdtrainer van de club. Hij volgt hiermee Dick Advocaat op. Hoofdtrainer Fraser en Aleksander Ankovic, zijn eerste assistent, tekenen voor twee seizoenen.

Technisch manager Henk van Stee laat in een persbericht weten dat Fraser het beste paste in het profiel dat de club had opgesteld. “Hij heeft de ervaring, heel goed gepresteerd bij andere clubs en ook een verleden bij Sparta”.

Vertrek bij Vitesse al bekend

Ook Henk Fraser is verheugd:

“Ik ben Sparta altijd blijven volgen en het is een unieke club. Ik kijk er naar uit om na het huidige seizoen bij Sparta aan de slag te gaan. Natuurlijk ligt mijn focus er volledig op om het seizoen bij Vitesse goed af te sluiten.”

Eerder werd al bekend dat Fraser bij Vitesse zou vertrekken; uit het evaluatiegesprek met de clubleiding werd dat besluit genomen. Een woordvoerder liet in januari weten: “In onderling overleg is besloten het contract uit te dienen tot het einde van het seizoen en er het allerbeste van te maken”. In zijn eerste seizoen bij de Arnhemse club leidde Fraser naar de winst van de KNVB-beker, dat in de 125-jarige clubhistorie een hoogtepunt was. Op dit moment staat Vitesse op de zesde plek.

Sparta staat zestiende en probeert onder huidig trainer Advocaat degradatie te voorkomen. Het contract van Fraser en Ankovic staat los van het niveau, maar de club gaat uit van de eredivisie.