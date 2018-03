Ezelspinguïns op Antarctica

Fotograaf Alexandre Meneghini werd door Greenpeace uitgenodigd om mee te varen op de Arctic Sunrise. Het schip vertrok in februari vanuit de Chileense havenstad Punta Arenas naar Antarctica. Greenpeace organiseerde de trip om aandacht te krijgen voor een voorstel om een deel van de Antarctische Oceaan uit te roepen tot grootste natuurreservaat ter wereld. Op die manier zou het zeeleven zijn beschermd tegen grootschalige visserij. In oktober besluit de Europese Unie of het reservaat er daadwerkelijk komt.