Elon Musk haalt Tesla en SpaceX van Facebook

Tesla-topman Elon Musk sluit zich aan bij de #deleteFacebook-beweging. Hij verwijdert de pagina’s van zijn autobedrijf Tesla en ruimtevaartonderneming SpaceX van Facebook, laat Musk weten in antwoord op een vraag van een twitteraar.

Hij reageert daarmee op het dataschandaal rond Facebook. Het bedrijf Cambridge Analytica heeft op slinkse wijze gegevens verzameld van 50 miljoen Facebook-gebruikers en die gebruikt om hun politieke voorkeur te beïnvloeden.

Op Twitter werd Musk gevraagd of het niet tijd werd SpaceX terug te trekken van Facebook en daarop antwoordde hij “ga ik doen”.

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 maart 2018

Een andere twitteraar vroeg of dat ook geldt voor Tesla en daarop antwoordde Musk: “Zeker. Ziet er toch al armzalig uit.”

Volgens Bloomberg zijn beide pagina’s inmiddels verwijderd van Facebook.

#deleteFacebook

Sinds de ophef over de Facebook-data die Cambridge Analytica heeft gebruikt losbarstte, hebben vele gebruikers hun Facebook-account opgezegd, is de hashtag #deleteFacebook trending op Twitter en heeft het bedrijf van Zuckerberg tientallen miljarden verloren op de beurs.

Technologie-redacteur Wouter van Noort schrijft dat de crisis die nu is losgebroken rond Facebook waarschijnlijk niet de zoveelste is die wel weer over waait. Volgens hem kunnen de gevolgen van de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen het platform en de gebruiker wel eens veel groter zijn dan Zuckerberg nu lijkt te denken.

Elon Musk liet op Twitter verder nog weten dat Instagram, dat in eigendom is van Facebook, wat hem betreft een twijfelgeval is.