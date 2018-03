EasyJet schorst piloten om gebruik sociale media tijdens vlucht

EasyJet heeft twee piloten geschorst omdat zij tijdens de vlucht foto’s en filmpjes maakten en die publiceerden op hun sociale media, aldus de BBC. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het gedrag van de twee piloten “niet acceptabel”. In afwachting van het “disciplinair onderzoek”, zitten de piloten nu thuis.

Een woordvoerder van EasyJet tegenover de BBC:

“Het is onaanvaardbaar en niet representatief voor de duizenden zeer professionele piloten die voor de luchtvaartmaatschappij werken.”

Donderdag liet The Sun zien dat piloten allerlei filters gebruikten over hun selfies. Zo filmde de ene piloot de ander terwijl hij danste met een Snapchatpoppetje. Op een ander beeld was een piloot druk met papierwerk en danste een uil naast hem. De veiligheid van de passagiers was niet in gevaar, zo liet de woordvoerder weten. Het toestel stond op automatische piloot. Volgens The Sun vlogen de piloten woensdag van Parijs naar Madrid.

De video’s vanuit de cockpit werden donderdag al 6.325 keer bekeken. De Facebook- en Instagramaccounts zijn inmiddels verwijderd.