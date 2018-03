Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Vijftien jaar na de invasie in Irak Correspondent Juurd Eijsvoogel las ademloos dit bijzonder pakkende draadje op Twitter, van een Amerikaanse journalist die vijftien jaar geleden voor The New York Times de invasie in Irak versloeg. Hij laat nu, met veel beeld, zien hoe hij werkte. 5) We arrived in Safwan on the afternoon of March 19, 2003, just as Marines were taking down a placard of Saddam Hussein. pic.twitter.com/lgsqloNELJ — Peter Maass (@maassp) 20 maart 2018 Lees hier het Twitterverslag van Peter Maass

Een moord in Washington In 2015 werd de oprichter van Russia Today, Michail Lesin, dood aangetroffen in zijn hotel in Washington. Een ongeluk, was de officiële verklaring van de Amerikaanse autoriteiten. Maar een geheim rapport van de FBI spreekt dit tegen en stelt dat Lesin is doodgeslagen, schrijft BuzzFeed. Tip van redacteur Eva Cukier. Lees hier: Christopher Steele’s Other Report: A Murder In Washington

Koraal dat klimaatverandering overleeft

Wetenschappers voorspellen dat 90 procent van de koraalriffen in 2050 is verdwenen. Vice duikt in de onderwaterwereld en laat zien hoe we het tij mogelijk kunnen keren. Tip van redacteur Pepijn Keppel. Lees hier: These scientists are trying to breed super coral that can survive climate change

Er is een leven na Brexit voor de EU Onze Europacorrespondent en columnist Caroline de Gruyter schreef opnieuw een artikel voor de denktank Carnegie Europe dat wereldwijd druk wordt gedeeld. Ditmaal gaat het over de ingrijpende politieke veranderingen in Europa na Brexit, en hoezeer landen als Nederland al bezig zijn zich hierop voor te bereiden - ‘There is Life for the EU after Brexit’. Lees hier: There Is Life for the EU After Brexit

Wie beslist over het lanceren van kernwapens?

Redacteur Wieland van Dijk tipt dit korte stripverhaal van The Nib over de lancering van kernwapens. Het hele systeem is erop gericht om checks and balances zoveel mogelijk uit te schakelen, want dat leidt tot fatale vertraging in het geval van een dreigende kernoorlog. Lees hier: How We Nuke