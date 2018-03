Definitieve uitslagen grote steden: Denk op vier zetels in Rotterdam, PVV op één

De zetelverdeling in Rotterdam na de definitieve uitslag Graphic door Rik Wassens

CU en BIJ1 halen raadszetel in Amsterdam Ook vanuit Amsterdam zijn de definitieve uitslagen bekend - die overigens hetzelfde zijn als de laatste voorspellingen. De gemeenteraad breidt uit met vier nieuwe partijen. Het is nu zeker dat de ChristenUnie en BIJ1 in de Amsterdamse raad zijn gekozen, beide partijen met één zetel. Ook opvallend: twee derde van de stemmen op het referendum in de hoofdstad was tegen de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV). Naast ChristenUnie en BIJ1 debuteren Denk en Forum voor Democratie met drie zetels. GroenLinks is de grootste partij van Amsterdam met tien zetels, een winst van vier ten opzichte van de verkiezingen van 2014. Coalitiepartij D66 verliest zes zetels en komt uit op acht in de raad, ook coalitiepartner SP verliest en komt uit op drie zetels. De VVD blijft gelijk met zes zetels en de Partij van de Arbeid verliest vijf van haar tien zetels. Partij voor de Dieren naar drie zetels Ook de winst van de Partij voor de Dieren is opvallend. De partij van fractievoorzitter Johnas van Lammeren, die vier jaar lang het enige raadslid was voor de PvdD, krijgt er twee raadsleden bij. De Partij van de Ouderen blijft in de raad met één zetel en heeft de strijd gewonnen van 50Plus, die ook meedeed aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Ook het CDA blijft op één zetel steken. Thierry Baudet, de landelijk leider van Forum voor Democratie (FvD), kan dankzij voorkeurstemmen aanschuiven in de Amsterdamse raad. Ook Yernaz Ramautarsing, de voormalig nummer 2 op de lijst van FvD is verkozen, maar gaf eerder aan niet plaats te nemen in de Stopera. Hij raakte in opspraak door discriminerende uitlatingen in een Whatsapp-groep. Woensdagnacht deelde waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen mee te stoppen met het doorgeven van de uitslagen, nadat 69 procent van de stemmen geteld was. In totaal moest een miljoen stembiljetten worden geteld: naast de biljetten voor de gemeenteraad en het referendum, werd er in Amsterdam ook gestemd voor de gebiedscommissies in de stadsdelen.

In Den Haag is na telling de zetelverdeling ook iets veranderd: Groep de Mos komt uit op acht zetels in plaats van negen, en de Haagse Stadspartij op drie in plaats van twee zetels. Ook opmerkelijk: bekende Hagenaar Henk Bres kreeg zoveel voorkeurstemmen dat hij de tweede man bij de PVV is geworden ten koste van Willie Dille. Het is nog onduidelijk of Bres ook de raad in wil. CDA’er Michiel Rogier, die figureerde in een uitzending van Zondag met Lubach, werd gepasseerd door Kavish Partiman, de nummer zeven. Bij zowel de Islam Democraten (één zetel) als Nida (één zetel) kregen de lijsttrekkers minder stemmen dan respectievelijk de nummer twee en de nummer drie. De video van Zondag met Lubach: In Rijswijk komt inderdaad een hertelling. Die was aangevraagd door D66. Het verschil tussen die partij en lokale partij Wij.Rijswijk is twee stemmen. D66 kreeg er 2.297, Wij.Rijwijk 2.299. "Op 21.000 stemmen is dat een heel heel heel klein verschil", zei D66-fractievoorzitter Constantijn Dolmans donderdag tegen NRC. Maar dat verschil kan "echt net de restzetel" betekenen.