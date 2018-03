Commissievoorzitter Juncker dreigt met omstreden topambtenaar te vertrekken

De omstreden benoeming van Martin Selmayr tot hoogste EU-ambtenaar heeft een opmerkelijke wending gekregen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dreigt op te stappen als Selmayrs positie onhoudbaar wordt. „Selmayr zal niet vertrekken”, zei Juncker donderdag volgens nieuwssite Politico op een bijeenkomst van Europese christen-democraten in Brussel. „Als hij gaat, ga ik ook”,

Juncker zou „furieus” zijn over het gebrek aan steun van zijn eigen, oppermachtige Europese Volkspartij (EVP). Regeringsleiders van EVP-huize, zoals bondskanselier Merkel, hielden donderdag in Brussel het gebruikelijke vooroverleg voor de EU-top later die dag. Bij die gelegenheid zou Juncker zijn uitgevallen, de leiders „enigzins perplex” achterlatend, aldus het Duitse weekblad Der Spiegel.

De kwestie, die draait om de vraag of Selmayrs benoeming procedureel wel in de haak was, heeft het imago van de Commissie en van Juncker zelf flink aangetast. Het Europees Parlement doet een onderzoek en stuurde eerder deze week 134 vragen naar de Commissie.

Onverwacht benoemd

Formeel heeft het Europees Parlement niets te zeggen over het aanblijven van Selmayr, maar door te dreigen met dwarsliggen op andere terreinen kan het parlement de druk op Commissievoorzitter Juncker wel flink opvoeren. Ook de regeringsleiders zouden Juncker kunnen vragen Selmayrs promotie terug te draaien.

Europarlementariër Sven Giegold noemde het vrijdag „grotesk dat de Commissievoorzitter zijn lot verbindt aan dat van een EU-functionaris”. Volgens de Duitser moet Juncker „in dienst staan van Europese burgers, en niet van Martin Selmayr”.

Selmayr, voorheen Junckers kabinetschef, werd op 21 februari onverwacht benoemd tot secretaris-generaal (sg). Dat is de baas van de meer dan 30.000 Commissieambtenaren. Omdat zijn cv hiervoor ontoereikend was, werd hij eerst benoemd tot adjunct-sg, en binnen enkele minuten gepromoveerd tot sg. Veruit de meeste van de in totaal 28 eurocommissarissen waren van tevoren niet op de hoogte gesteld van deze bliksempromotie. De ophef over de promotie hangt ook samen met de persoon Selmayr, die als kabinetschef soms flink tekeer kon gaan op Twitter en tegen EU-diplomaten.

Frans Timmermans, de tweede man van de Commissie, zei vorige week tegen NRC dat hij de ophef betreurt, maar ook wel begrijpt gezien Selmayrs reputatie. „Hij is natuurlijk af en toe nogal hard en niet iedereen kan daarmee overweg”, aldus Timmermans, die meent dat er procedureel bij de benoeming geen fouten zijn gemaakt.