‘Commando’s teruggehaald na verklaring Kroon’

Nadat oud-commando Marco Kroon in de media over de gijzeling in Afghanistan in 2007 vertelde, heeft het ministerie van Defensie recent commando’s uit het missiegebied teruggehaald, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het ministerie besloot daartoe uit veiligheidsoverwegingen.

In januari werd bekend dat het OM onderzoek doet naar hem vanwege een geweldsincident in Afghanistan in 2007. Kroon verklaarde dat hij tijdens een geheime operatie in Afghanistan korte tijd gegijzeld werd, en na zijn vrijlating zijn gijzelnemer zou hebben gedood. Een jaar eerder had hij Defensie daarvan op de hoogte gebracht. Normaal gesproken zou zoiets direct gemeld worden.

Terughoudend met publiceren

Door over het incident te praten, zou zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden en daarmee ook operatie hebben geschaad. Een maand geleden bracht Kroon in het Algemeen Dagblad een verklaring naar buiten.

Willems-Orde

Kroon kreeg in 2009 als eerste in 55 jaar de Miltitaire Willems-Orde toegekend. In 2011 werd hij vrijgesproken van cocaïnebezit. Wel kreeg hij een boete en een voorwaardelijke werkstraf voor het bezit van stroomstootwapens. Kroon werkt nog bij Defensie.

Volgens Nieuwsuur heeft het ministerie van Defensie familieleden van uitgezonden commando’s in telefoongesprekken gerust moeten stellen. Het ministerie vroeg Nieuwsuur om terughoudend te zijn met het publiceren van bepaalde feiten omdat dit “de levens van militairen in gevaar kunnen brengen”. Op de site meldt het actualiteitenprogramma daar gehoor aan te geven en “ook nu niet alle details” zoals die bij de redactie bekend zijn naar buiten te brengen.