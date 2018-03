China gaat miljarden extra op Amerikaanse import heffen

China heeft voor 2,4 miljard euro aan extra importheffingen aangekondigd op Amerikaanse goederen, meldt Reuters. Het land heeft nog niet gezegd wanneer de maatregel zal ingaan. Beijing roept de VS op “een stap terug te doen van de afgrond”. De maatregel is een reactie op de recent aangekondigde importheffingen op staal en aluminium door de Verenigde Staten. Het Chinese ministerie van Handel zei dat er hogere invoertarieven van 25 procent gaan gelden op Amerikaanse producten als varkensvlees en aluminiumschroot. Op wijn, appels, ethanol en roestvrij staal gaat een hoger tarief van 15 procent gelden.

De tariefsverhogingen vormen een fractie van het totaalbedrag van 125 miljard euro dat China jaarlijks uit de VS aan producten importeert. Beijing rapporteerde vorig jaar een handelsoverschot van 222 miljard euro met de VS, volgens de VS bedraagt het handelsoverschot 300 miljard euro. Vliegtuigen of sojabonen, die het grootste deel van de Amerikaanse export naar China vormen, worden niet genoemd op de gepubliceerde lijst van producten waarvoor de hogere tarieven gaan gelden. Dat laat China ruimte om nog steviger stappen te nemen.

Het ministerie van Handel zei dat Beijing “al het noodzakelijke zal doen” om de Chinese belangen te beschermen, maar riep Washington niettemin op tot “een dialoog om schade aan de onderlinge relatie te voorkomen”. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat China hoopt dat de VS “China’s positie serieus nemen” en een rationeel besluit nemen. De ambassade in Washington zei dat China tot “het einde” toe zal vechten in een handelsoorlog.

In een apart geschil tussen de VS en China gaf de Amerikaanse president Trump donderdag ook zijn goedkeuring aan een verhoging van de invoertarieven voor Chinese technologie van zeker 48 miljard euro. Die maatregel moet nog door een consultatieronde van dertig dagen. Vrijdag diende de VS ook een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie WTO over diefstal van intellectueel eigendom door China. Volgens de VS handelt China “in strijd met WTO-regels” door buitenlandse patenten, van ook Amerikaanse bedrijven, niet te respecteren.

EU voorlopig uitgesloten van Amerikaanse tariefsverhoging

Op dezelfde dag werd duidelijk dat de lobby vanuit de EU, onder leiding van Duitsland en Zweden, zijn vruchten heeft afgeworpen. De EU krijgt voorlopig een ontheffing van de hogere invoertarieven in afwachting van definitieve onderhandelingen, evenals Australië, Argentinië, Brazilië en Zuid-Korea. Canada en Mexico werden eerder al tijdelijk ontzien.

Het Russische persbureau Interfax meldde vrijdag dat ook het Russische ministerie van Handel en Industrie voorbereidingen aan het treffen zou zijn om restricties op de import van Amerikaanse producten te leggen.

De financiële markten reageerden op de oplopende spanningen, er zijn groeiende zorgen dat de Amerikaanse protectionistische maatregelen zullen leiden tot een handelsoorlog. De Japanse Nikkei daalde met 4,5 procent en sloot op 20,617,86; het laagste niveau in vijf maanden. De koers van de Zuid-Koreaanse Kospi viel met 3,2 procent naar 2,416.76. Hong Kong’s Hang Seng verloor 3 procent en eindigde op 30,139.70. De S&P/ASX 200 in Australië dook met 2 procent naar 5,820.70. Ook op Wall Street daalde de Dow Jones met meer dan 700 punten.