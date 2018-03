Bus met buitenlandse toeristen beschoten in Amsterdam

Bij het Bos en Lommerplein in Amsterdam is een buitenlandse touringcar beschoten. Daarbij is een ruit vernield, maar raakte niemand gewond. In de bus zaten enkele tientallen buitenlandse toeristen. De politie heeft de dader nog niet te pakken.

Volgens een politiewoordvoerder kan een verkeersruzie de aanleiding zijn geweest voor de schietpartij, maar weet de chauffeur daar in elk geval niks van. Het schietincident vond vrijdagavond rond 19.00 uur plaats.

Rond 19.00 uur is een chauffeur van een buitenlandse bus, met tientallen passagiers, beschoten in de ongeving van het Bos en Lomnerplein. Ruit vernield en geen gewonden. Recherche district West doet onderzoek, forensische specialisten ingezet. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 23 maart 2018

De politie heeft nog niet bekendgemaakt uit welk land de bus en de toeristen komen.