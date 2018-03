Beurzen over de hele wereld daalden door een dreigende handelsoorlog. President Trump wil het handelstekort van 375 miljard dollar van Amerika met China terugdringen met 60 miljard dollar aan heffingen op Chinese producten. China reageerde met heffingen op Amerikaans varkensvlees, aluminium, stalen buizen, fruit en wijn.

Ook de Haagse zakenbank NIBC had vrijdag een teleurstellende beursgang. Het aandeel eindigde 2,9 procent lager ten opzichte van de startkoers van 8,75 euro. Investeerder JC Flowers heeft nog altijd een meerderheid van de aandelen.

De Amerikaanse cloudopslagdienst Dropbox maakte vrijdag een flitsend debuut op Wall Street. Op de technologiebeurs Nasdaq steeg de koers kort na opening met bijna 50 procent, tot meer dan 31 dollar per aandeel. Dropbox ging naar de beurs voor 21 dollar per stuk. De marktwaarde van Dropbox nam door de forse koerssprong toe tot bijna 12,7 miljard dollar.

De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde woensdag voor het eerst dit jaar de rente. Het was de eerste vergadering onder de nieuwe voorzitter Jerome Powell, die positievere ramingen presenteerde voor de Amerikaanse economie. Ondertussen bleek de groei in het bedrijfsleven in de eurozone af te vlakken.