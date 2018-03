Amerikaanse Senaat stemt in met begroting en voorkomt nieuwe ‘shutdown’

De Amerikaanse Senaat heeft donderdagnacht ingestemd met een begroting van ruim 1 biljoen euro (1,3 biljoen dollar) en heeft daarmee een nieuwe ‘shutdown’ voorkomen. Als de Senaat de begroting niet zou hebben goedgekeurd, zou de overheid dit weekend de deuren hebben moeten sluiten. Het was de derde keer dit begrotingsjaar dat er een shutdown dreigde. In januari werd een tijdelijke begroting goedgekeurd.

De begroting loopt tot en met 30 september, de dag dat in de VS het fiscale jaar eindigt. De Senaat keurde de overheidsfinanciering met 65 tegen 32 stemmen goed. Het Huis van Afgevaardigden had een week geleden met 256 tegen 167 stemmen al goedkeuring gegeven. President Trump zal de begroting naar verwachting nog voor het weekend tekenen, bericht AP.

Rand Paul: deze begroting is een schande

Het Amerikaanse Congres had de begroting voor dit jaar eigenlijk al vorig jaar oktober moeten goedkeuren, maar er was veel onenigheid over wat ook Republikeinen zien als immense uitgaven aan onder meer defensie en infrastructuur. In de begroting zit onder meer ruim een miljard euro voor veiligheidsmaatregelen en een begin voor de bouw van de door Trump beloofde muur aan de grens met Mexico. Mark Meadows, een lid van het Huis van Afgevaardigden, zei donderdag al over het budget “dit is niet de kleine overheid die onze kiezers eisen”.

De Republikeinse senator Rand Paul, was een van degenen die tegen de “monstrueuze” begroting stemde. Hij noemde de begroting “een schande” voor zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Zijn bezwaren tot op het laatste moment, zorgden ervoor dat stemming pas diep in de nacht kon plaatsvinden. Tot aan de stemming twitterde hij continu over de onnodige uitgaven die hij in de meer dan tweeduizend pagina’s (meer dan twee uren printen) tellende begroting tegenkwam:

RandPaul Senator Rand Paul o $1m for the World Meteorological Organization

o $218m for Promoting Democracy Development in Europe (yep..the birthplace of democracy needs promoting)

o $25m for International Religious Freedom

o $10m for disadvantaged Egyptian Students 22 maart 2018 @ 20:47 Volgen

Well here it is, all 2,232 budget-busting pages. The House already started votes on it. The Senate is expected to soon. No one has read it. Congress is broken… pic.twitter.com/izvJlUEgUM — Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2018

RandPaul Senator Rand Paul I shared 600 pages tonight. I’m done tweeting them for the evening. If they insist on voting, I will vote no because it spends to much and there’s just too little time to read the bill and let everyone know what’s actually in it. Thanks for sticking with me. 23 maart 2018 @ 00:05 Volgen

In combinatie met de recente belastingverlagingen zullen de overheidsuitgaven naar verwachting het begrotingstekort verhogen met ruim 600 miljard euro. De Democraten waren ondanks de stevige defensie-uitgaven niet ontevreden omdat in de begroting ook geld zit voor onder andere kinderopvang, programma’s tegen drugsverslaving en iets strengere restricties op wapenverkoop. De leiders van de Democraten in het Congres zeiden dat ze hun “wisselgeld” hadden gebruikt om een “heel goede begroting” te produceren.