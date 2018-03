Aangifte tegen Michael P. door observatiekliniek wegens geweldsincident

Het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft aangifte gedaan tegen Michael P., die verdacht wordt van het verkrachten en doden van Anne Faber. P. was betrokken bij een geweldsincident in de observatiekliniek waar hij was opgenomen. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Utrecht tijdens een pro-formazitting.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd tijdens het incident, alleen dat het ergens de afgelopen maanden is voorgevallen. De rapportage over P. waar het PBC aan werkte, heeft vertraging opgelopen. P. moet maandag weer terug naar de observatiekliniek zodat het onderzoek naar zijn psychische gesteldheid afgerond kan worden. De rechtszaak verloopt nog wel volgens de planning: de eerste inhoudelijke zitting is in juni.

P. wordt ervan verdacht Anne Faber vorig jaar om het leven te hebben gebracht om een verkrachting te verhullen. Hij zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder voor een aantal zeden- en geweldsdelicten in 2010, maar mocht onder voorwaarden naar buiten omdat het einde van zijn straf naderde. Tijdens de zitting bleek dat P. de 25-jarige studente met een scherp voorwerp dwong met hem mee te gaan op de scooter. Vervolgens mishandelde hij haar en bracht haar om het leven met het voorwerp, dat nog niet is teruggevonden.

Faber raakte op 29 september vermist tijdens een fietstocht die ze maakte in de omgeving van Baarn. Haar lichaam werd na aanwijzingen van P. op 12 oktober gevonden in de bossen van Zeewolde.