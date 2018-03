Edwin Evers stop met ochtendshow op Radio 538

Radio-DJ Edwin Evers stopt na dit jaar met zijn ochtendshow op radiozender 538. Evers wil zich herbezinnen na twee decennia ochtendradio, laat 538 in een persbericht weten.

Evers Staat Op is de langstlopende radio-ochtendshow in Nederland. In 1998 werd Evers Staat Op voor het eerst uitgezonden op Radio 3FM. Sinds 2000 is het te horen op 538. Het programma is iedere werkdag tussen zes en tien op de radio.

Evers lichtte het besluit vrijdagochtend toe zijn programma. “Ik heb behoefte aan meer lucht.”

In een persverklaring licht Evers zijn besluit toe:

“Ik kijk uit naar een ander leven waarin ik hopelijk meer ruimte ga krijgen om me bezig te houden met het schrijven en het maken van muziek alvorens ik eventueel zou beginnen aan een nieuw radioavontuur.“

‘Impact ochtendradio groot’

John de Mol, eigenaar van moederbedrijf Talpa Radio, zegt in de verklaring het besluit te betreuren, maar begrip voor het besluit te hebben: “De impact van een ochtendprogramma op je leven is natuurlijk groot.”

Evers won in 2006 een Gouden Radioring. In 2014 ontving hij de Marconi Oeuvreaward. Onlangs kreeg hij de Gouden Harp. In 1998 werd hij radioman van het jaar.

538 maakt binnenkort bekend wie de ochtendshow over gaat nemen.