Zo plande Stephen Paddock het bloedbad in Las Vegas

De bewakingsbeelden tonen een man die op het oog amper opvalt tussen de duizenden andere gasten van de extravagante casinohotels in Las Vegas. De lange, kale zestiger speelt op een gokkast, eet in een sushibar en steekt juichend zijn armen in de lucht als hij een mooie prijs wint. Het enige opvallende is de hoeveelheid koffers die hij door hotelpersoneel naar zijn suite laat brengen: 21 in totaal.

De man op de beelden is geen gewone hotelgast. Hij is Stephen Paddock, de schutter die op 1 oktober vorig jaar vanuit zijn raam in het Mandalay Bay-hotel 58 bezoekers van een muziekfestival doodschoot. The New York Times kreeg de bewakingsbeelden van het hotel, en kon zo precies Paddocks gangen nagaan in de dagen voor hij het grootste bloedbad uit de Amerikaanse geschiedenis aanrichtte.

Het resultaat is deze videoreconstructie:

Het meest frappante aan de beelden is hoe volstrekt normaal Paddock zich de week voor de schietpartij gedraagt. Hij koopt wat lekkers in een kiosk en maakt een praatje met een piccolo. In het casino wordt hij begroet door een gastheer. Het enge, schrijft de Times in een begeleidend stuk, is dat “de bizar kalme Paddock totaal geen argwaan wekt, zelfs als je alles ziet wat hij doet”.

Intussen leggen de beveiligingscamera’s ook vast dat Paddock keer op keer heen en weer rijdt naar zijn huis, een uur buiten Las Vegas. Telkens komt hij terug met koffers. De hotelbedienden die hem helpen met dragen, weten niet dat de tassen vol zitten met wapens.

Ongezien bouwt Paddock in zijn hotelkamer een enorm arsenaal op: na de schietpartij vindt de politie 22 aanvalsgeweren, een sluipschuttersgeweer en een revolver. Paddock heeft zichzelf dan al van het leven beroofd. Ook nu, een half jaar later, is het motief achter de schietpartij nog onduidelijk.