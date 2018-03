De tuin is lenteklaar, maar wat te doen met al die takken?

We waren het afgelopen weekend flink aan het snoeien bij een paar vrienden. De kettingzaag was gevuld met benzeenvrije alkylaatbenzine, de ketting werd gesmeerd met plantaardige olie, dus we deden behoorlijk groen. Ja, je kunt ook met de hand zagen. Maar dan had dit stukje nooit geschreven kunnen worden.

Na een dag zagen hadden we een imposante hoeveelheid takken, stammetjes en houtblokken. Wat nu?

Vroeger legde je het afval op een hoop, je gooide er wat petroleum overheen en na een tijdje had je een prachtig vuur. Dat mag niet meer. Je mag buiten alleen maar hout verbranden in een kachel, in een vuurkorf of op een barbecue. Bovendien staat pasgesnoeid hout verbranden garant voor een enorme hoeveelheid fijnstof en ander schadelijke afvalproducten.

Niet dat gedroogd hout verbranden in een vuurkorf zo milieuvriendelijk is – er blijft sprake van onvolledige verbranding en je buren kunnen daarover meepraten.

In een goede houtkachel gaat het een stuk beter. De beste exemplaren halen een rendement van 80 procent en je zou kunnen zeggen dat je dan het gebruik van fossiele energie vermijdt. Maar de laatste tijd is er veel te doen over de uitstoot van fijnstof door die kachels, iets wat je aardgasgestookte cv-ketel in ieder geval veel minder doet.

Al met al is er voor stammetjes en dikke blokken geen eenvoudige remedie. Misschien toch maar wegbrengen naar het milieudepot. Uiteindelijk wordt het dan vermalen, en vervolgens gecomposteerd of vergist. Een andere mogelijkheid is dat het hout naar een centrale wordt gebracht en daar in elektriciteit of warmte wordt omgezet.

De takken kun je ook wegbrengen, maar er is nog een andere mogelijkheid: zelf composteren. Je voorkomt dan een paar ritjes naar het milieudepot en je creëert je eigen koolstofketen. Als je na een jaar of twee, drie de compost weer door je tuin verspreidt, wordt de CO2 uit het snoeiafval in ieder geval voor een deel weer in de bomen en planten opgeslagen.

Op de site van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal staan tips. Je moet het afval klein maken en op een flinke hoop gooien, zo’n 1,5 meter hoog en breed. Elke zes weken omkeren. Vermengen met ander afval, zoals zaagsel, gras, stro, bladeren. Wie daar geen ruimte voor heeft kan ook composteren in een vat, maar dan moet je wel zorgen voor een gevarieerd aanbod (met eierschalen, theezakjes, koffiefilters, groentestronken) en flinke takken passen er niet in.