Weekend is…in een bandje spelen

Rif Hoogenboom (15) zit in de vijfde klas van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Hij woont in Den Bommel, „een gat in de middle of nowhere” en hij moet elke dag om kwart over zes zijn bed uitkomen om op tijd op school te zijn. „Zeggen dat ik daar zin in heb is overdreven, maar ik ben niet zo’n clichépuber die elke ochtend zuchtend in bed blijft liggen.” Het leukste aan de middelbare school? „Dat je elke dag je vrienden ziet.” Het vervelendst? „Wiskunde.” De truc is om naast school genoeg leuke dingen te doen, „dan zijn die lessen ook wel door te komen”.

Sinds een jaartje vormt Hoogenboom samen met vijf schoolgenoten het bandje Hidden Tracks. Thyra Jansen (16) speelt bas, Twan Klein (19) doet de drums, Thijs Geuzinge (15) speelt gitaar, Pippy-Lotte de Kroon (16) en Jeremy van Steenveldt (16) doen de zang en Hoogenboom bespeelt de toetsen. Ze oefenen zo’n drie keer per week tijdens de muzieklessen op school en in het weekend oefenen ze op de zolder van de drummer. Volgens zanger Van Steenveldt is de bandnaam een verwijzing naar verborgen nummers op een album.

Covers spelen ze, en één eigen nummer over genderneutrale wc’s. Hoogenboom: „Het mag een beetje hard. En voor Thijs is het leuk als er een gitaarsolo in zit. Verder is alles wel prima.” Onlangs hadden ze hun eerste grote optreden, in de aula van hun school. Song 2 van Blur stond op de setlist, High School Never Ends van Bowling For Soup, Killing In The Name Of van Rage Against the Machine en Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Hoogenboom: „Zo’n nummer waarvan iedereen de noten wel kent. Lekker zeikerig, zo van: geef me aandacht! Dat is natuurlijk heel herkenbaar in deze levensfase.”

Nog een jaartje en dan mogen Hoogenboom en Van Steenveldt de wijde wereld in. Dan zijn het niet meer hun ouders en leraren die hun dagen bepalen. Het jaagt hun allebei angst aan, ze hebben nog geen idee wat ze met hun leven willen doen. Dus vraag ik: wat als je vrij was? Als je geen rekening hoefde te houden met de realiteit? Als je voor een ogenblik geloofde dat alles mogelijk was? Hoogenboom: „Dan zouden we met Hidden Tracks de wereld rondgaan. Optreden in de allerkleinste kroeg in New York waar Pippy zingend van een speaker zou vallen zoals tijdens ons laatste optreden. We zouden gekke videoclips opnemen en in Scandinavië zouden we Aqua ontmoeten, puur en alleen omdat die band zo fout is.”

Maar ja, het is waarschijnlijker dat hij naar de universiteit gaat, waar alles is zoals op de middelbare school. „En bovendien weet ik niet of mijn bandleden deze droom delen”, zegt hij. Niet wetende dat Van Steenveldt mij zojuist precies hetzelfde antwoord gaf.