Verdachte ‘vergismoord’ Djordy Latumahina vrijgelaten

Een van de vijf hoofdverdachten van de zogenoemde vergismoord op Djordy Latumahina is donderdag vrijgelaten. De rechtbank van Amsterdam ziet “onvoldoende bewijs om hem voor de ten laste gelegde moord te veroordelen” en heft de voorlopige hechtenis per direct op. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vorige week nog dertig jaar tegen de 35-jarige Tony D.

De Amsterdamse dj Djordy Latumahina werd in oktober 2016 neergeschoten terwijl hij met zijn vriendin en dochter in zijn auto zat in de parkeergarage van zijn appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West. Latumahina overleed ter plekke, zijn vriendin raakte zwaargewond. Zijn dood kwam bekend te staan als een vergismoord omdat de daders het vermoedelijk op iemand anders gemunt hadden die in hetzelfde appartementencomplex woonde.

D. was een van de hoofdverdachten in de zaak, volgens justitie was hij een van de twee schutters die Latumahina doodschoot. D. ontkende in februari iets te maken hebben met de moord. Volgens het OM voldoet hij aan het signalement van de dader, ook zou hij in de week voor de moord contact hebben gehad met de andere verdachten. D.’s advocaat Bénédicte Ficq spreekt over een vergisverdachte.

Straffen tot dertig jaar

Ook verdachte Giovanni D., die een gestolen auto zou hebben geleverd voor de moord, is sinds donderdag op vrije voeten. Eerder werd zijn hechtenis na 24 weken geschorst, nu hoeft hij ook geen enkelband meer te dragen. Het OM eiste tegen hem 48 weken cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

De vier andere verdachten zitten nog vast, zij horen hun vonnis in mei. Tegen de broers Cendric en Wendell R. eiste het OM respectievelijk dertig en 25 jaar, zij zouden de liquidatie hebben aangestuurd. Tegen Djurgen W., volgens het OM een van de schutters, is dertig jaar geëist. Tegen de vierde verdachte, Benito L., eiste het OM tachtig dagen cel. Hij zou betrokken zijn geweest bij de heling van de auto.