Verdachte van mislukte aanslag Palestijnse premier gedood

De hoofdverdachte van de mislukte moordaanslag op de Palestijnse premier Rami Hamdallah is donderdag na een vuurgevecht met veiligheidstroepen van Hamas om het leven gekomen. Ook twee leden van de veiligheidsdienst en een mede-verdachte kwamen om het leven. Dat meldt persbureau Reuters.

De veiligheidstroepen omsingelden de schuilplaats van de verdachte om hem te arresteren. Hierna brak een vuurgevecht uit. De identiteit van de verdachte is nog niet bekend.

Mislukte aanslag

Premier Hamdallah was vorige week in de Gazastrook om een waterzuiveringsinstallatie te openen toen een explosief afging. Hierbij raakten enkele mensen licht gewond. De Palestijnse regering sprak onmiddellijk over een “moordzuchtige aanslag” en stelde Hamas verantwoordelijk omdat ze de veiligheidssituatie onder controle moesten hebben.

Hamas veroordeelde de mislukte aanslag en noemde het een poging om het verzoeningsproces met rivaliserende partij Fatah te saboteren. Vorig najaar sloten de twee belangrijkste Palestijnse groeperingen Fatah en Hamas een verzoeningsakkoord. Sinds 2007 staan de twee partijen op gespannen voet met elkaar. Fatah maakt de dienst uit op de Westelijke Jordaanoever en Hamas op de Gazastrook.