Aardappelgoulash

De aardappel heeft duidelijk een belangrijk plek in de Weense keuken. Deze vegetarische (zelfs veganistische!) versie is heel makkelijk klaar te maken.

Schil de aardappels en snijd ze in blokjes van 1 bij 1 cm. Pel de uien en snijd ze in dunne ringen. Pel de knoflook en hak fijn. Verhit de zonnebloemolie in een grote pan. Fruit de uiringen en de knoflook erin aan. Voeg de blokjes aardappel toe en roer goed.

Voeg de tomatenpuree, het paprikapoeder, het zout, de helft van het karwijzaad, de marjolein, de laurierblaadjes en de groentebouillon toe. Laat 30 minuten afgedekt koken op laag vuur. Als de aardappels gaar zijn en de vloeistof een beetje is ingekookt, haal je de laurierblaadjes uit de pan. Breng de goulash op smaak met zout en peper. Garneer met de rest van het karwijzaad en de waterkers.