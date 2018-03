Texaanse bommenlegger bekent in video

De 23-jarige man die verdacht wordt van het plaatsen van vijf ontplofte bommen in de Amerikaanse staat Texas, heeft een video achtergelaten op zijn mobiele telefoon. Dit heeft de politie van hoofdstad Austin bekendgemaakt. In de video, die 25 minuten duurt, bekent de Texaan de bommen te hebben gemaakt. Toen de politie hem dinsdag wilde arresteren blies de man zichzelf op.

De verdachte is geïdentificeerd als Mark Anthony Conditt. In de video bespreekt hij de specifieke verschillen tussen de bommen die hij maakte. Ook bekent hij degene te zijn die de pakketjes in de staat Texas verspreidde. De video zou enkele uren voor zijn dood opgenomen zijn. Volgens de politie “wist Conditt dat hij gepakt zou worden”.

‘Geplaagde jongeman’

Over een motief maakt Conditt in de video niets bekend, aldus de lokale politie. Hij zou geen uitspraken hebben gedaan over terrorisme of haat.

“Het is een schreeuw om hulp van een geplaagde jongeman die spreekt over de uitdagingen in zijn eigen leven die hebben geleid tot dit punt.”

De man zou in de video de eigenschappen van zeven explosieven bespreken. Vijf van de pakketjes ontploften, de twee overige bommen zijn geïdentificeerd en niet langer schadelijk, zo zei de politie. Bewoners van Austin wordt gevraagd oplettend te blijven. Bij de vijf ontploffingen vielen twee doden en raakten zes mensen gewond.

De politie maakte weinig bekend over Conditt, behalve zijn leeftijd en blanke huidskleur. Volgens persbureau AP volgde de man van 2010 tot 2012 lessen aan de universiteit in Austin, maar stopte hij met zijn studie. In een weblog zou hij zich hebben uitgesproken tegen het homohuwelijk en voor de doodstraf. Hij omschreef zichzelf als “conservatief”.

Bekijk hier de volledige persconferentie van de politie van Austin.