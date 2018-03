Ook postbedrijf Sandd heeft nu 80 procent van de bezorgers in dienst

Naast marktleider PostNL heeft nu ook uitdager Sandd voldoende postbezorgers in dienst. Eind vorig jaar kondigde staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) aan dat vanaf 1 januari minimaal 80 procent van de bezorgers een contract moest hebben. Ondanks herhaaldelijk protest heeft Sandd nu aan die eis voldaan, zo concludeert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De 80-procentsnorm komt voort uit regelgeving die al in 2011 werd voorgesteld, maar jarenlang wachtte op invoering. Op aandringen van verschillende vakbonden begon de ACM vorig jaar zomer een onderzoek. Toen bleek dat in elk geval Sandd op dat moment minder dan 80 procent van de bezorgers in dienst had. PostNL voldeed wel aan de norm.

Welk deel van de Sandd-bezorgers wel in dienst was, is nooit naar buiten gebracht. Het bedrijf zelf sprak destijds bij monde van een woordvoerder van “het merendeel”. Volgens Sandd kozen veel bezorgers er juist zelf voor om zonder arbeidscontract te werken: zij zouden hun werk vooral als een bijbaan zien en vier tot acht uur per week werken, aldus de woordvoerder.

Sandd: een enorme uitdaging

Ook hekelde Sandd de timing van de staatssecretaris: haar aankondiging kwam amper een maand voordat de regels van kracht werden. Keizer stelde in een reactie dat postbezorgers al sinds 2011 wisten dat ze zeker 80 procent van de bezorgers in dienst moesten nemen. Ze hadden daarom voldoende tijd gehad zich voor te bereiden, aldus de bewindsvrouw.

In een reactie op het bericht van de ACM laat Sandd donderdag weten dat het “absoluut een enorme uitdaging” is geweest om op tijd aan de regels te voldoen. Hoe het bedrijf dat zo snel heeft gedaan, en welke gevolgen dat heeft voor de financiën, wil een woordvoerder niet zeggen:

“Om nieuwe discussies over en aandacht voor dit onderwerp te voorkomen, hebben we ervoor gekozen deze informatie bij onszelf te houden.”

‘Onderkant van de arbeidsmarkt’

Dat staatssecretaris Keizer besloot tot naleving van de norm is omdat ze iets wil doen voor een groep werknemers aan “de onderkant van de arbeidsmarkt”. Personeel zonder contract is niet beschermd tegen arbeidsongeschiktheid. Ook bouwen ze geen pensioen op. De regel geldt alleen voor postbedrijven met een jaaromzet van 2 miljoen euro of meer en ook alleen voor bezorgers van post, niet van pakketten.

Volgens de staatssecretaris hebben bezorgers recht op “eerlijk werkgeverschap”. Dat bedrijven met elkaar concurreren door de arbeidsvoorwaarden van personeel te verslechteren is dan ook onwenselijk, stelt ze. Sandd presenteert zich de laatste tijd steeds nadrukkelijker als alternatief voor PostNL: het bedrijf kwam onlangs met eigen, aanzienlijk goedkopere postzegels.