NOS stopte eerder om uitzending ‘dynamisch’ te houden

Veel verkiezingsuitslagen waren nog niet bekend, toch schakelde de NOS woensdag om half één over op herhalingen van het Journaal en EenVandaag. NOS maakte de keuze om de verkiezingsuitzending „dynamisch” te houden, zegt NOS Nieuws hoofdredacteur Marcel Gelauff tegen NRC. Op de locaties waar de NOS aanwezig was voor de verkiezingsuitslagen en in de grote steden waren de uitslagen op dat moment wel bekend. „We willen laten zien wat er gebeurt. Voor een rijk geschakeerd programma zijn locaties nodig. Dan kunnen we sec uitslagen laten zien, maar dat levert geen boeiende televisie op.”

De uitslag van het raadgevend referendum was op dat moment nog onduidelijk. Gelauff erkent dat dat een belangrijk element van deze verkiezingen was. „Het was het enige dat nog spannend was, maar die uitslag zou pas over een uur komen.” De kern van de avond, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen, zouden op dat tijdstip niet meer veranderen, schatte de NOS in. De hoofdredacteur benadrukt dat het een „grote operatie” is om op landelijke televisie gemeente-uitslagen te brengen. De nieuwsorganisatie moest daarvoor „hoe dan ook heel veel keuzes maken”.

Bij Radio 1 praatten ze wel tot één uur ’s nachts door. Zij hadden meer gasten van buitenaf, verklaart Gelauff. „Je kunt altijd blijven doorpraten. De keuze om op een bepaald moment te stoppen heeft natuurlijk iets willekeurigs.”

Voor een slotdebat met lijsttrekkers aan het einde van de avond koos de NOS dit jaar bewust niet. „Mensen hebben de lijsttrekkers al veel gezien aan het einde van de verkiezingsdag. Het gaat bovendien om gemeentes en met zo’n slotdebat is een uitzending wel erg landelijk georiënteerd.”