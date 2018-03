Misbruikschandaal Telford leidt tot debat

Ze wordt „overspoeld” door meldingen van seksueel misbruik, zei de Britse Conservatieve parlementariër Lucy Allen deze week op de BBC. Sinds Allen aandacht vraagt voor een groot schandaal in Telford, ten noordwesten van Birmingham, waarbij mogelijk tegen de duizend kinderen en jongeren seksueel zijn misbruikt, zouden nog meer jonge meisjes zich bij haar hebben gemeld. Allens oproep is een reactie op een onderzoek van de Britse tabloid Sunday Mirror, die anderhalf jaar lang op zoek ging naar daders en slachtoffers van mogelijk het grootste misbruikschandaal in de Britse geschiedenis.

Volgens Allen worden „Britse meisjes uit de arbeidersklasse” al jarenlang uitgebuit en misbruikt. Omdat de meisjes onterecht worden afgeschilderd als promiscue en dat ook zelf gaan geloven, denken ze dat het hun eigen schuld is wanneer ze slachtoffer worden van misbruik, zei Allen hierover in het Lagerhuis.

Op 11 maart schreef de krant dat de afgelopen veertig jaar in Telford, een stad die zo’n 170.000 inwoners telt, mogelijk duizend meisjes, vanaf elf jaar oud, zijn gedrogeerd, verkracht, misbruikt en soms gedood door een netwerk van loverboys en pedofielen. Of deze aantallen kloppen is nog maar de vraag. De krant zegt dat de autoriteiten de schaal van het misbruik en het profiel van de daders lange tijd hebben stilgehouden uit angst voor racisme: de achtergrond van de daders is Aziatisch.

‘Sensatie’

De verantwoordelijke politie in Telford zegt tegen de BBC, dat de cijfers overdreven zijn. Volgens de politie zijn er sinds 2016 zo’n 56 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het misbruikschandaal in Telford, 29 van hen zijn gestraft, in andere gevallen loopt er nog een onderzoek. Dat er sinds de jaren tachtig duizend meisjes slachtoffer zijn geworden, noemt politiechef Tom Harding, „sensatie”. Veel zaken die in het artikel worden genoemd, zijn volgens de politie al afgehandeld. Dat de Britse autoriteiten in het verleden terughoudend reageerden op signalen van kindermisbruik zou een landelijk probleem zijn geweest. Ook in Oxford en Rochdale zijn gevallen bekend van loverboys en pedofielen. In 2014 stapte de politiechef van de Noord-Engelse stad Rotherham op toen bleek dat bendes daar twintig jaar lang zo’n 1.400 meisjes misbruikten. De praktijken kwamen pas in 2010 aan het licht, toen vijf Britse Pakistanen celstraffen kregen wegens het verkrachten van minderjarige meisjes.