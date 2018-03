‘Dit schilderij is klassiek en hedendaags tegelijk’

‘Voordat wij dit recruitmentbureau begonnen heb ik even in de kunstwereld gewerkt, maar het was niks voor mij. Ik ben net iets te ongeduldig en te zakelijk voor de gedachtewereld van kunstenaars. Maar ik vind het inspirerend om ze te ontmoeten. En ik hou van kunst, om de verrassing, de opwinding en de lichtheid ervan.

„Op kantoor, maar ook bij mij thuis, hangt veel kunst. Het is vooral fotografie. Ook mijn compagnon is zich steeds meer voor kunst gaan interesseren. Zo komt het dat wij elk lustrum van het bureau zijn gaan vieren met een kunstproject. Drie jaar geleden bestonden we vijftien jaar en hebben we een fotografieproject gesponsord. We gaven jonge fotografen opdrachten, hun werk hangt nu op kantoor.

„De laatste jaren word ik meer naar schilderijen getrokken, niet alleen modern maar vooral ook klassiek. Op zondag heb ik vaak het gevoel: ik moet even naar een museum. In dat gevoel past Open van Mathieu Cherkit.

Jitteke Runia (58), partner bij recruitmentbureau Only Human in Den Haag, kocht Open uit 2017 van de Franse kunstenaar Mathieu Cherkit (1982). Gekocht voor 3.500 euro bij Galerie Albada Jelgersma in Den Haag.

„Ik kende de galeriehouder, zij en haar broer zijn hun galerie nog maar net begonnen. Ze had me uitgenodigd voor de tentoonstelling van zijn werk, november vorig jaar was dat. Eigenlijk had ik geen zin, het was een heel eind fietsen en het was koud. Maar toen ik daar kwam, mijn fiets wegzette en door het raam zijn schilderijen zag hangen, werd ik meteen gegrepen. Het was alsof je een andere wereld binnenging.

„Mathieu Cherkit schildert steeds het huis van zijn opa, bij Parijs. Het lijkt eerst conventioneel, maar dat is het niet: wat hij samenbrengt in zo’n interieur of een blik op de tuin is verrassend en intrigerend. Het is als het ware klassiek en hedendaags tegelijk. Met dikke verflagen en stevige, krachtige lijnen creëert hij een wereld die helder en licht is. En hoe langer je ernaar kijkt, hoe lichter en blijer je jezelf ook voelt – precies de reden waarom ik graag naar musea ga.”