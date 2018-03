Mijn man en ik streken neer bij een bekende hamburgerketen. Eenmaal voorzien van onze lunch misten wij het zout op onze patat. Aan de balie vroeg ik een paar zakjes zout, waarna de medewerkster verwoed ging zoeken onder de toonbank. Een passerende collega vroeg haar waar ze naar op zoek was. „Ik zoek de zakjes met zout, maar hier liggen alleen zakjes met ‘sel’.” Haar collega lachte haar hartelijk uit, om haar vervolgens duidelijk te maken: „Dat zijn de goede zakjes hoor! ‘Sel’ is ‘zout’ in het Engels!”

