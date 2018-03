‘Je moet altijd klaar zijn voor dat ene moment’

Carlito Welink wil profvoetballer worden en is keeper bij FC Utrecht. Khalid Amakran Naam: Carlito Welink (16), Uithoorn Zit in: 1 mbo-3 Woont met: moeder, stiefvader, zus / vader, stiefmoeder, twee stiefbroertjes Vader: coördinator in de bouw Moeder: peuterleidster

FC Utrecht

„Ik ben keeper bij FC Utrecht Onder 17, voor het tweede jaar. Er is maar één plek onder de lat, daar strijden we om met twee keepers. Bij de training proberen we elkaar zo goed mogelijke ballen te geven. Het is goed als je concurrent beter wordt, dan word je zelf ook beter. Mijn eerste ambitie is Utrecht 1 halen, een basisplaats. Als profvoetballer niet lukt wil ik video-editor worden, ik doe Audio-Visuele Productie op het ROC Midden-Nederland. De school is in Utrecht, anderhalf uur reizen vanaf huis. De laatste tijd ben ik veel bij mijn vader in Ede. Dan is het maar een uurtje met het OV.”

Katachtige reflexen

„Ik ben begonnen met voetballen bij ASV De Dijk in Amsterdam, bij de mini’s. Toen verhuisden we en kwam ik in een laag team van Legmeervogels. Daar ging ik voor de grap een keer keepen en toevallig zag het hoofd jeugdopleiding mij. Hij zei: jij kan best aardig keepen. Als keeper kon ik meetrainen met de selectie. Mijn moeder wilde het niet. Ze zei: als je keeper wordt kom je er nooit meer vanaf. Maar ik lag bij de training al veel op de grond, bij slidings en zo. Ik vond keepen heel leuk. In David de Gea van Manchester United zie ik mezelf terug. Die katachtige reflexen. Via Roda ’23 en AFC ben ik uiteindelijk bij FC Utrecht terechtgekomen.”

Best chill soms

„Mijn vader is geboren in Peru en geadopteerd in Nederland. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik klein was. Dat is natuurlijk nooit leuk maar ik vind het eigenlijk best chill soms. Als ik even geen zin heb in mijn moeder ga ik naar mijn vader. Mijn stiefvader is er ook altijd voor me. Naar training brengen, ophalen. Mijn stiefmoeder doet wat elke moeder doet – voor het eten zorgen, wassen. Voor een vriendin zou ik niet echt tijd hebben: ik kom thuis, eten, naar bed. Ik vind het nu ook niet echt nodig. Daar ga ik pas mee beginnen als mijn jeugd een beetje voorbij is, op 18, 19 of zo.”

De hoek in zweven

„Het mooiste van keepen is om de beslissende bal te pakken, hem echt eruit te duiken. Dat je je team redt. Je moet altijd klaar zijn voor dat ene moment. Soms heb je een wedstrijd dat het wat minder gaat, dan moet je het team oppeppen. Daar wordt wel op gehamerd, dat je ook een goede coach moet zijn. We trainen best taai, conditioneel. Vallen, opstaan, de hoek in zweven, sprinten. Ik moet soms wat harder zijn in 1-op-1-situaties. De trainer zegt: ik vind je goed maar je mag nog steviger de duels ingaan, de bal voor de tegenstander zijn hoofd wegboksen. Daar ben ik nu flink op aan het trainen. Ik ben netjes opgevoed, ik laat mensen uitspreken. In voetbal moet je soms brutaler zijn.”

