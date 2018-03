Máxima droeg 850 officiële outfits. Josine Droogendijk kent ze allemaal

Knalrode pumps, grote Valentino-tas en wapperende lichtblonde haren. Josine Droogendijk (27) beent – niet gehinderd door haar hoge hakken – de brug over de IJssel over. Van IJsselmuiden, het dorp waar ze net een klushuis heeft gekocht, naar de Stadsherberg in Kampen aan de overkant van de rivier. Tussen de rukwinden door vertelt ze opgewekt hoe ze deze dag, of nee, deze hele week heeft georganiseerd. Haar moeder past nu op haar kinderen van 1 en 3. Zij past straks weer op haar neefjes, zoals elke donderdagmiddag, dan kan haar schoonzus werken. Verder komt Blauw Bloed,het royaltyprogramma van de EO, bij haar thuis opnames maken. Tussendoor heeft ze interviews met Shownieuws en RTL Boulevard. En – ze kijkt op haar telefoon hoe laat het is – ergens vandaag moet ze tijd vinden om te bloggen. Het is nog maar net 10 uur.

Josine Droogendijk heeft een veertigurige werkweek als Máxima-expert. Dagelijks becommentarieert ze op haar site modekoninginmaxima.nl nauwgezet de kleren van de koningin. Ze bespreekt de stofkeuze, de snit en de dessins. Ze zoekt uit wie de ontwerper is en geeft toelichting bij borduur- of broderiewerk. Ze weet alles over haar kapsel en make-up en kent de herkomst van accessoires en juwelen. Vinden mensen dat zo interessant dan? Nou en of. Haar site trekt gemiddeld twintigduizend bezoekers per dag, en op koninklijke hoogtijdagen het tienvoudige.

De rekening

De Stadsherberg IJsselkade 48, Kampen 1 thee 2,20 1 verse muntthee 2,75 1 cappuccino 2,40 2 chaudfontaine rood 4,40 1 chocomel 2,20 Totaal 13, 95 euro

We zitten aan het raam in de Stadsherberg, ze vist de verse muntblaadjes uit haar thee en neemt een slok. „Ik kan met gemak meer tijd bezig zijn met Máxima.” Maar ze doet het niet, omwille van haar gezin, haar huwelijk en haar hobby’s. De website is niet haar inkomstenbron, zegt ze. Het is vooral een openbaar archief. Haar inkomen haalt ze uit schrijven over Máxima (voor Vorsten) en ze wordt regelmatig als expert ingehuurd door radio- en tv-programma’s. Nu Máxima in april vijf jaar koningin is, heeft Josine Droogendijk haar kledingkennis verwerkt tot een fotoboek met uitleg, De magie van Máxima. Het is haar tweede boek; Modekoningin Máxima uit 2014 is nagenoeg uitverkocht. Ze lacht. „Ik heb de hoeveelheid werk een beetje onderschat. Toen ik mijn eerste boek schreef, was ik zwanger. Nu heb ik twee kleintjes erbij.”

De kleren van de koningin zijn van iedereen

Wat Disney-prinses Elsa nu is voor haar dochtertje, was de Britse prinses Diana voor haar toen ze een klein meisje was. „Een droomprinses.” De buurvrouw in Veenendaal had een abonnement op Vorsten. „‘Josine, kom je lezen’, riep ze dan. Ik kreeg een glaasje appelsap en was de hele middag zoet.” In 2001 kwam Máxima. Een ‘eigen’ prinses. Ze knipte alles over haar uit. In 2003 kwam de eerste computer bij haar thuis. „Mét internet.” Ze was 12 en begon de weblog ‘Máxima is cool’. Ze maakte eerst school en studie af, daarna mocht ze van haar ouders trouwen met jeugdliefde Leon. En toen, in 2013, werd Máxima koningin en Josine professioneel Máxima-kenner. „Mijn man had al een vaste baan, dus het kon.” Haar man is lasser. Hij heeft niks met Máxima, zegt ze. „Logisch. Hij is 27, zij een vrouw van tegen de 50.” Haar boek gaat hij ook zeker niet lezen. „Prima toch? Ik heb niks met lassen.”

Alle 850 outfits die Máxima droeg sinds 2001 heeft Josine Droogendijk in haar computer staan; gerangschikt per jaar, per maand, per dag, per gelegenheid en ook de hoeveelste keer het is dat ze het draagt. Ze noteert uitsluitend wat ze aan heeft bij officiële gelegenheden. Kwestie van privacy. „Kleding zit zo dicht op de huid. Ik zou het zelf ook vervelend vinden als ik voortdurend commentaar kreeg.” Vaak genoeg sturen mensen haar foto’s van Máxima op het schoolplein of langs het hockeyveld. Of een snapshot van Máxima winkelend bij H&M, met een plaatje erbij van wat ze kocht. „Privéfoto’s gebruik ik niet. Bij openbare optredens ga ik ervan uit dat ze heeft nagedacht over haar look. Die kleding is van iedereen.” Ze heeft het Paleis gevraagd of er bezwaren waren tegen haar commentaren. Die waren er niet.

Amateuristisch?

Koningin Máxima bepaalt zelf wat ze draagt. Voor zover Droogendijk weet, heeft ze geen styliste, alleen een kamenier – Jolanda – die haar kleding verzorgt. En dat is best bijzonder. Denk maar niet dat Kate (van William) of Meghan Markle (van Harry) zelf bedenken hoe ze eruitzien, daar hebben ze mensen voor in dienst. Is het Nederlands koningshuis daarvoor te zuinig, te ouderwets, te amateuristisch? Nee, nee en nee, schudt Josine Droogendijk. „Zoals ik het interpreteer, is dit Máxima’s eigen keuze. Over elk aspect van haar leven hebben anderen wat te zeggen. Onderschat niet hoe zwaar dat is. Kleding is heel persoonlijk, daar wil ze zelf zeggenschap over.”

Haar eerste jaar als koningin kleedde ze zich behoudend. Van de 166 outfits telde Droogendijk er 124 van Natan, het Belgische modehuis van ontwerper Edouard Vermeulen. „Echte koninginnenmode. Mooie stoffen, keurige roklengtes, decente decolletés.” Je kunt ook zeggen: klassiek, tijdloos en wat ouwelijk. Vanaf 2014 barst het „modespektakel” los. Een overdaad aan kleuren, accessoires, grote hoeden, vrijwel altijd de voeten (maat 42-43) in hoge hakken. De geblondeerde haren tonen minder uitgroei en zijn vaker opgestoken. Máxima draagt minder Natan en meer van andere ontwerpers. De Deens-Nederlandse Claes Iversen, de Nederlandse zusjes Spijkers en Spijkers, de Italiaan Valentino. Ze bestelt avondjurken bij onlinewinkels als net-a-porter, soms rechtstreeks bij de ontwerper. Jan Tamineau maakte voor haar de koningsblauwe inhuldigingsjurk.

Die imperfectie, dát is Maxima’s strategie

Máxima trekt dus haar eigen plan. En soms gaat het mis, laat Droogendijk zien. Een knoopje los, een rits open, een verwaaide coupe, iets te kleine peeptoe schoenen waardoor haar tenen buitenboord hangen. Haar hoed of cape waait af, haar hak blijft hangen in een rooster. Een enkele keer begaat ze zelfs een „modemisser”. De onflatteuze rode culotte (kniebroek met wijde pijpen) bijvoorbeeld, die ze in juni 2015 droeg bij het concert van ‘Kinderen maken muziek’. Maar die imperfectie, dát is dus „Máxima’s magie”. „Perfecte prinsessen zijn er genoeg.” De stijl van de Britse Kate is onberispelijk, het kledingbudget van de Jordaanse koningin Rania torenhoog, het figuur van Letizia van Spanje jaloersmakend petite. Máxima is stijlicoon noch trendsetter, hooguit modieus. „Ze is onvoorstelbaar onvoorspelbaar. Nooit denk ik: ja, logisch dat je dit nu draagt.”

2018-03-20 16:04:09 DEN HAAG - Koningin Rania en koningin Maxima tijdens een bezoek aan de World Class Students waar de Jordaanse Koning vragen van studenten beantwoord in Theater Diligentia . Het Jordaans vorstenpaar brengt een officieel bezoek aan Nederland. ANP ROYAL IMAGES PATRICK VAN KATWIJK 2018-03-21 13:06:36 DEN HAAG - De Jordaanse koningin Rania en koningin Maxima komen aan bij de Tweede Kamer voor een lunch tijdens de tweede dag van het officieel bezoek van het Jordaans vorstenpaar. ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT Koningin Máxima met de Jordaanse koningin Rania die deze week op bezoek was in Nederland.

Foto’s Patrick van Katwijk/Robin Utrecht/ANP

Zo sprookjesachtig als Máxima is met haar jurken en juwelen, zo „menselijk en dichtbij” vindt Josine Droogendijk haar door haar missers. Ze geeft Nederlandse vrouwen het gevoel dat ze net zo is als zij. Zo keek Josine Droogendijk de hoge hakken af van Máxima. „Het maakt elke outfit vrouwelijker, ik sta er zelfs mee op het schoolplein.” Haar handtas is van een van Máxima’s favoriete ontwerpers, haar blonde haar draagt ze nu ook in een zijscheiding, en zondags, als ze naar de kerk in het dorp gaat, zet ze een hoed op. Niet omdat het per se moet – ze is van huis uit van de gereformeerde gemeente – maar alleen als ze er zin in heeft. Precies als Máxima. Haar belangstelling voor het koningshuis staat los van haar geloof, zegt ze. „Hooguit hebben christenen meer met koninginnen en prinsessen dan met hedendaagse popsterren en actrices.”

Ze pakt haar telefoon. „Hoe laat is het?” Om half 11 zou Máxima het Bronovo-ziekenhuis bezoeken in Den Haag. Haar scherm staat vol berichten. „Als ik niet meteen online zet wat de koningin draagt, denken mijn volgers dat ik ziek ben.” Ze bekijkt snel de foto die haar vaste fotograaf ter plekke stuurde. „Groen pakje van Natan,” constateert ze. Zelfde pakje als Máxima aanheeft op de foto op de achterflap van haar boek. „Groen is haar lievelingskleur.” Cognackleurige hakken van Gianvito Rossi („die heeft ze in alle kleuren”), één handschoen aan haar linkerhand („afgekeken van prinses Gracia van Monaco”) en „mmh, weer een nieuwe hoed”. Zelf Máxima achterna reizen doet ze zelden meer. „Soms ga ik om het royalty-wereldje weer eens te spreken.” Ze lacht. „En toevallig is Máxima er dan ook.”

Máxima bezoekt het Bronovo-ziekenhuis in een groen pakje van Natan. Foto Patrick van Katwijk/ANP

Liever niet in Máxima’s schoenen

Nee, zegt ze beslist, ze moet er niet aan denken in Máxima’s schoenen te staan. Al die ogen en camera’s, al die aandacht. Injecteert ze botox? Voorpaginanieuws. Knipt ze haar kapsel kort? Stop de persen. „Prinses Diana’s haar werd steeds een héél klein beetje geknipt. In een keer ander haar zou te veel de aandacht afleiden van haar werkbezoek.” Dat gaat Josine Droogendijk te ver. „Ik vermeld altijd eerst waar de koningin is en waarom, en dan pas wat ze draagt.” Het is de psychische druk die het koninginnenbestaan zwaar maakt, zegt ze. Met de drukte valt het wel mee. „Reken maar uit. Per week legt ze twee à drie bezoeken af van niet meer dan anderhalf uur per keer. Zij hoeft daarna niet de wasmachine te vullen, het eten te maken, kinderen plus neefjes te verzorgen.”

Haar kamenier zou ze wél graag willen zijn. „Ze heeft zeker duizend stuks in haar kasten hangen. Wie houdt het overzicht? Zelf heb ik zo’n vijftig jasjes, en ik kan al nooit vinden wat ik zoek.” De inhuldigingsjurk, weet ze, heeft Máxima opnieuw gedragen. Maar waar is dat kanten mantelpakje van Valentino, dat ze droeg op het huwelijk van William en Kate in 2011? „Van wat dat gekost heeft, kunnen wij ons hele klushuis verbouwen.” Ze heeft haar er nooit meer in gezien. „Dan vraag ik me toch af: zit er een vlek op, is-ie kapot, of is ze gewoon vergeten dat ze het heeft?”