‘Ik ga Bollywood veroveren’

„Ik wil eindigen met 250 miljoen op zijn minst. Ik wil minimaal drie kinderen die de legacy doorzetten. Ik wil dat de naam ‘F1rstman’ nog over 150 jaar te horen is.” Nee, Met gewoon zo nu en dan een lekker liedje uitbrengen, is de Haagse Hassan ‘F1rstman’ Syed (25) niet tevreden, vertelt hij in zijn appartement bovenin een flat in Vinex-wijk Leidschenveen. Hij wil meer en denkt groter, zegt hij. „Ik wil uiteindelijk in de wereld zitten van artiesten als Shaggy en Pitbull.”

De nieuwe versie van Round & Round van F1rstman is nu uit. Inl: www.worldoff1rstman.nl

Aan de muren in zijn woonkamer hangen talloze gouden en platina singles en in een glazen vitrinekast staan prijzige flessen champagne en wodka. In het appartement hangt de sterke, zoete geur van shisha-tabak en in zijn open keuken staat een waterpijp. „Shisha roken houdt me rustig en gefocust”, zegt de in de Nederlandse clubscene populaire artiest, terwijl hij glazen thee met appel-kaneelsmaak inschenkt.

De afgelopen drie jaar toerde F1rstman onafgebroken door het Nederlandse clubcircuit. Hij bracht een reeks singles uit met rappers als Boef, Lil’ Kleine, Josylvio en Kempi en creëerde zijn eigen succesvolle niche: een aanstekelijke en zoete hybride van invloeden uit onder meer R&B, Nederlandstalige rap en Bollywood-muziek.

Dit jaar heeft hij zijn vizier gericht op het buitenland, met als eerste wapenfeit een nieuwe versie van zijn hit ‘Round & Round’ voor de Bollywood-markt, met de eveneens Haagse zanger Sama Blake. „Ik heb nóg zeven singles voor Bollywood klaarliggen. Ik spreek de taal en de doelgroep is veel groter dan hier.” F1rstman is geboren in Pakistan en verhuisde op zijn derde naar Nederland. Als kind zong hij mee met de liedjes uit de Bollywood-films die thuis heel de dag aanstonden.

Ik verplaats me altijd in de positie van de luisteraar

Applaus

Hij kondigt de Bollywood-versie van ‘Round & Round’ al jaren aan. Hij is een strateeg, zegt F1rstman, iemand die alle facetten analyseert voordat hij muziek uitbrengt. Hij onderzocht welke geluiden en stijlen nu populair zijn in de Bollywood-scene, wat voor clips er gemaakt worden, welke media relevant zijn. Het is lastig om in de aandacht te blijven, zegt F1rstman. Na twee jaren waarin hij „280 shows per jaar deed” is 2018 slecht begonnen. „Ik heb nu minder boekingen. De concurrentie is moordend; in de urban scene brengt iedereen elke week een liedje uit. Maar veel wordt in die scene te laagdrempelig geregeld. En ik wil staan waar de grote popartiesten staan.”

Een reguliere baan heeft F1rstman nooit gehad. „Ik heb altijd mijn geld verdiend in de muziek.” Hij groeide op in de Haagse Schilderswijk. Zijn oudere broer organiseerde er culturele evenementen, en boekte F1rstman als MC. Hij was als kind percussionist, zong in popbandjes, was beatboxer en speelde de jonge Simba in musical The Lion King. F1rstman wist vroeg dat hij op het podium wilde staan, zegt hij. „Ik won op mijn zevende een playbackshow met een Bollywood-liedje. Op mijn twaalfde haalde [de Amerikaanse beatboxer, red.] Rahzel me op het podium om te beatboxen. Ik kickte op het applaus.”

Ik probeer uit te melken wat uit te melken valt

Door zijn rol op de evenementen van zijn broer, en zijn werk als MC bij shows van DJ Dyna en als programmeur en gastheer van diverse clubs in de regio, werd hij een bekend gezicht in de regionale urban scene.

Het geld dat hij verdiende, stak hij in zijn studio. Het eerste liedje dat hij online zette, was „een reggaeton-achtige versie” van ‘You Should Let Me Love You’ van de Amerikaanse r&b-zanger Mario. „Ik had in één dag 80.000 views.” Later volgden onder meer het eind 2014 online geplaatste ‘Boem Boem’ – „Een romantisch en zoetsappig nummer” – en de begin 2015 uitgebrachte, eerste Nederlandstalige versie van zijn grootste hit, ‘Round & Round’.

F1rstman beschrijft zijn muziek als een mix van westerse beats met oosterse, Arabische en Bollywood-klanken. „Je hoort Bollywood terug in de geluiden, melodieën, in de tabla’s, in de klanken. Ik gebruik andere toonladders en tellingen. In Bollywood zingen ze meer op gevoel en met andere klanken. Niet alleen mijn refreinen maar ook mijn verses zijn meezingbaar.”

Strateeg

Zelf is hij niet de beste zanger, vindt F1rstman. „Maar ik kan goed liedjes maken. Ik schrijf niet eens meer iets op, ik vibe op de beat en neurie de hele track een melodie. En dan verzin ik een zin, die neem ik op, en dan verzin ik een volgende zin. Ik wil een nieuwe beat pas horen wanneer ik in de studio sta en er al op ‘record’ is gedrukt. De eerste melodie die dan in me opkomst, is meestal de tofste.”

Bollywood-versie van F1rtsmans grootste hit ‘Round & Round’.

De Arabische invloeden in de muziek van F1rstman komen uit de kawali- en sufi-muziek die zijn vader draaide, een islamitisch geleerde met zijn eigen moskee. Zijn „strenggelovige” ouders wilden het liefst dat hij advocaat werd, of dokter, zegt F1rstman. „Wat ik doe, past niet bij gelovige ouders en bij hun cultuur. Ik neem ze dat niet kwalijk. Pas sinds een jaar beseffen ze hoe populair ik ben. Ik heb ze laten zien: ‘Kijk eens papa en mama, ik kan er wel geld mee verdienen.’ Ze zijn nu erg trots.”

De evolutie van hit ‘Round & Round’ toont hoe zakelijk F1rstman te werk gaat. Hij maakte de eerste versie van de plaat met gastvocalisten „die het allemaal hard gingen promoten”. Nadat de track begin 2015 in de clubs populair werd, stelde DJ Dyna een nieuwe versie voor, met onder anderen Lil’ Kleine. „Die was veel in de media, en die versie haalde een miljoen views in een maand.” En nu is er dus de internationale Bollywood-variant, in het Punjabi, met een gelikte, speelfilm-achtige clip met vuurwerk, een overval en een privé-vliegtuig. „Ik geloof in ‘Round & Round’, het is een lekker stevige track. En ik geloof in ondernemerschap. Ik probeer uit te melken wat uit te melken valt.”

Het is voor F1rstman belangrijk dat muziek „iets oplevert”. „Ik geloof dat ik een machine ben die gemaakt is voor dit. Er zit een strategie in de muziek, het artwork en de promotie. Voor alles maak ik een plan. Wie gaat de doelgroep zijn? Wat voor sound trekt ze het meest aan? Wat voor soort drumgeluiden vinden ze het fijnst om te horen? Op dit moment zijn autotune en trapmuziek bijvoorbeeld populair. Ik ben zelf geen liefhebber, maar ik maak het. Ik heb me altijd in de positie van de luisteraar verplaatst. Als je gewoon je eigen ding wil doen, kun je muziek net zo goed alleen voor jezelf houden.”