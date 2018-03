Ibrahimovic per direct weg bij Manchester United

Zlatan Ibrahimovic keert niet meer terug in het shirt van Manchester United. De Britse voetbalclub laat donderdagavond in een verklaring weten dat het contract met de 36-jarige Ibrahimovic met onmiddellijke ingang wordt ontbonden. Volgens Britse media zet de Zweeds zijn loopbaan waarschijnlijk voort in de Verenigde Staten, bij LA Galaxy.

Ook Ibrahimovic zelf bevestigt zijn vertrek, in een bericht op Instagram:

Ibrahimovic kwam twee jaar geleden naar Manchester United en kreeg aanvankelijk veel speeltijd van trainer José Mourinho. In zijn eerste seizoen in Britse dienst speelde de oud-Ajacied 46 wedstrijden, waarin hij 28 doelpunten maakte. Die goede reeks kwam ten einde toen de oud-international in april een zware knieblessure opliep.

Nog niet op niveau

Eenmaal terug van die kwetsuur kwam Ibrahimovic nog maar mondjesmaat aan spelen toe. Dit seizoen deed hij in zeven wedstrijden mee en scoorde hij slechts een keer. Volgens trainer José Mourinho was ‘Ibra’ nog altijd niet op zijn oude niveau, zo zei hij in januari tegen The Guardian:

“Hij doet heel hard zijn best om weer fit te worden. Ik zeg niet dat hij geblesseerd is, want dat is hij niet. Maar hij probeert hard om op het niveau te komen dat nodig is in de Premier League.”

In zijn negentienjarige loopbaan als profvoetballer speelde Ibrahimovic onder meer voor Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain. Afgezien van Manchester United werd hij bij elke club waar hij speelde landskampioen. Wel won hij bij Manchester voor het eerst een groot Europees clubtoernooi: in de Europa League wonnen de Britten van Ajax in de finale.