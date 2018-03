‘Herstel van Skripal en dochter onzeker’

Het is onzeker of de Russische dissident Sergej Skripal en zijn dochter Joelia zullen herstellen van de zenuwgasaanval waarvan zij begin deze maand slachtoffer werden. Een Britse rechter vertelde dat donderdag in een Londense rechtbank, meldt persbureau Reuters. Mogelijk hebben de twee Russen hersenschade opgelopen.

Skripal en zijn dochter verkeren niet meer in levensgevaar, maar worden volgens de rechter nog wel in slaap gehouden. Daardoor is het moeilijk in te schatten hoeveel schade het zenuwgas heeft aangericht. “Medische tests duiden er echter op dat hun geestelijke vermogens mogelijk in nog onbekende mate zijn beschadigd”, aldus de rechter.

De rechter deed de mededelingen tijdens een zitting waarin hij internationale experts op het gebied van chemische wapens toestemming gaf bloedmonsters van de Skripals te onderzoeken. Dat onderzoek moet het resultaat bevestigen van een eerdere bloedanalyse in het Britse Porton Down-laboratorium. Daar vonden wetenschappers sporen van een zogeheten novitsjok-zenuwgas.

Die ontdekking was vorige week voor de Britse premier Theresa May aanleiding om Rusland de schuld te geven van de aanval. De novitsjok-gassen zijn ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zei vorige week dat de Russische president Vladimir Poetin waarschijnlijk zelf opdracht gegeven heeft voor de aanval. May zette 23 Russische diplomaten het land uit, waarop Rusland evenveel Britse overheidsfunctionarissen uitwees.

Dubbelspion

Skripal is een voormalig agent van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, die sinds 2010 in het Verenigd Koninkrijk woont. Daar belandde hij na een gevangenenruil met Rusland. Skripal zat in zijn geboorteland in de gevangenis, omdat hij in 2004 was ontmaskerd als dubbelspion: tijdens zijn werk voor de GROe speelde hij geheime informatie door aan de Britse dienst MI6.

Op 4 maart werden Skripal en zijn dochter bewusteloos aangetroffen op een bankje in hun woonplaats Salisbury. Een politieagent die hen behandelde, raakte ook gewond door het zenuwgas. Hij is donderdag uit het ziekenhuis ontslagen. Inmiddels is ook bekend dat een tweede agent wordt verpleegd in het ziekenhuis. Zijn symptomen zouden niet ernstig zijn. In totaal meldden 48 mensen zich na de aanval bij de dokter.