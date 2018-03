Geen krant die alle artikelen nog zomaar weggeeft

In Nederland zijn het afgelopen jaar bij alle kranten de digitale abonnementen gestegen. Foto Getty Images

Google maakte dinsdag bekend dat het wereldwijd de digitale journalistiek gaat ondersteunen. Het bedrijf maakt miljoenen vrij, om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan, maar ook om krantenuitgevers te helpen aan meer betalende lezers. Want nu de advertentiemarkt onder druk staat doordat tech-reuzen als Facebook online de dienst uitmaken, wordt die betalende lezer belangrijker voor de journalistiek.

Was de Britse Financial Times in 1996 nog de enige die een vergoeding vroeg voor artikelen op de site, inmiddels geeft vrijwel geen krant nog alle stukken weg. Op steeds meer sites staan artikelen achter een ‘betaalmuur’. Alleen bij NOS, NU.nl en RTL, sites met een bereik van 7 miljoen unieke bezoekers per maand (NOS, NU.nl) en 3 miljoen (RTL), kun je alle artikelen nog gratis lezen.

In 2010 was een betaalmuur nog een reden voor lezers om de site niet meer te bezoeken, anno 2018 wil de lezer betalen, blijkt uit de cijfers.

Bij grote Amerikaanse kranten als The New York Times en The Washington Post steeg het aantal online abonnementen in 2017 hard. De omzet van The Times bestaat inmiddels voor 60 procent uit inkomsten van lezers en The Washington Post wist het aantal abonnees binnen tien maanden te verdubbelen.

In Nederland is ook een positieve trend te zien. In het derde kwartaal van 2017 steeg het aantal digitale abonnees bij alle landelijke dagbladen, waar in 2016 de gedrukte oplages gemiddeld 5 procent daalden.

Welke betaalmuren kan een lezer tegenkomen, en waarom?