‘Frans-Nederlands bedrijf gaat paspoorten VK na Brexit maken’

Het Frans-Nederlandse bedrijf Gemalto wordt vermoedelijk de producent van de nieuwe paspoorten van de Britten na de Brexit. Dit meldt de Britse krant The Telegraph op basis van ingewijden. Gemalto zou een bod hebben gedaan dat 49 miljoen pond (ruim 56 miljoen euro) lager lag dan die van Britse producenten. Met de opdracht is 490 miljoen pond gemoeid.

Verwacht werd dat het Britse bedrijf De La Rue, dat de huidige bordeauxrode paspoorten fabriceert, ook na de Brexit de identiteitsbewijzen van de Britten zou maken. De voorzitter van het bedrijf, Martin Sutherland, bevestigde donderdagochtend bij de BBC de opdracht te hebben verloren. Sutherland zei dat hij tegen de beslissing zal strijden en nodigde premier May uit naar zijn fabriek te komen “om aan mijn toegewijde werknemers uit te leggen waarom ze het een goede beslissing vindt om de productie van een Brits icoon uit te besteden”.

Herstelde onafhankelijkheid

Het nieuws heeft geleid tot woede onder voorstanders van de Brexit. Voor veel eurosceptische Britten is het veranderen van de kleur van het paspoort een symbool van de herstelde onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. William Cash, de conservatieve voorzitter van de Europese Onderzoekscommissie van het Britse Lagerhuis, noemt de verwachtte keuze voor Gemalto “volledig onnodig en symbolisch gezien helemaal fout”. Tegen The Telegraph zei hij:

“Het verlaten van de Europese Unie is de belangrijkste gebeurtenis in de Britse politiek gedurende een halve eeuw en ik kan oprecht geen enkele reden bedenken waarom de opdracht uitbesteed moet worden aan een bedrijf dat niet Brits is.”

Eerlijke aanbesteding

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat de opdracht nog niet officieel is toebedeeld. Een woordvoerder benadrukte dat er sprake is van een “eerlijke en open aanbesteding om te verzekeren dat de nieuwe producent hoge kwaliteit en een veilig product aflevert”. Volgens het ministerie hoeven de paspoorten niet verplicht in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd te worden.

Gemalto is een digitaal beveiligingsbedrijf en produceert onder meer chips en SIM-kaarten. Ook is het betrokken bij de productie van paspoorten van dertig verschillende landen. Het heeft een beursnotering in Amsterdam en Parijs. Gemalto was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.