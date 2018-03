Fiscus heeft bewijs van belastingontduiking FC Twente

De Belastingdienst heeft bewijs in handen dat oud-bestuurders van voetbalclub FC Twente van plan waren om de Servische oud-speler Dusan Tadic via diens zaakwaarnemer 1,8 miljoen euro zwart uit te betalen. De fiscus eist daarom ruim 2 miljoen euro aan naheffingen en boetes van de Enschedese profclub.

Dat staat in een donderdag gepubliceerd vonnis van voetbalbond KNVB over een conflict tussen FC Twente en de Servische zaakwaarnemer van Tadic, Zoran Pavlovic. FC Twente, dat de afgelopen jaren in grote financiële en sportieve problemen is geraakt, betaalde uiteindelijk geen 1,8 miljoen euro maar ruim 7 ton, via facturen voor scoutingswerkzaamheden. Het bedrag is overgemaakt aan het Amerikaanse bedrijf van Pavlovic, Friends & Football International. Onduidelijk is of Pavlovic dit bedrag heeft doorbetaald aan Tadic. De zaakwaarnemer eiste bij de arbitragecommissie van de KNVB de uitbetaling van de resterende 1,1 miljoen, maar de club hoeft die niet te betalen.

Voor het eerst details

Het is voor het eerst dat er details over de zaak tussen FC Twente en de fiscus naar buiten komen. De club blijkt op 14 november 2017 op de hoogte te zijn gesteld van het verwijt van de Belastingdienst dat de club „opzettelijk” geen loonbelasting wilde afdragen over een vertrekbonus van 1,8 miljoen euro voor Tadic. Dat bedrag eiste Pavlovic bovenop de 1,8 miljoen euro die hij zelf ontving als zaakwaarnemer bij de transfer van Tadic, die in de zomer van 2014 voor een bedrag van circa 13 miljoen euro overstapte naar het Engelse Southampton. Van dit voornemen tot belastingontduiking was volgens de fiscus „een groot aantal functionarissen binnen FC Twente op de hoogte”.

Het gaat om oud-bestuurders Joop Munsterman en Aldo van der Laan en om twee medewerkers van de financiële staf van de club. Munsterman en Van der Laan bestrijden in een reactie de voorlopige conclusies van de Belastingdienst.

Onderzoek FIOD

De opsporingsdienst FIOD is momenteel bezig met een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten gepleegd door oud-bestuurders en oud-medewerkers van FC Twente. Het opzettelijk ontduiken van de wet op de loonbelasting is strafbaar.

In het vonnis van de arbitragecommissie blijkt uit mailverkeer tussen Pavlovic en Munsterman dat de laatste zich bereid heeft getoond om mee te werken aan een deal waarbij Tadic 1,8 miljoen doorgesluisd zou krijgen via zijn zaakwaarnemer. In een reactie zegt Munsterman dat „in de contractuele afhandeling daarna uiteraard specifiek is opgenomen op dat er geen cent naar Tadic mag gaan”. Van der Laan bevestigt dat.

Discussie met Belastingdienst

In het vonnis staat verder dat FC Twente akkoord is gegaan met een boete van 250.000 euro in verband met de zaak-Tadic en dat er nog een „discussie” loopt met de Belastingdienst over een naheffing van ruim 1,9 miljoen euro. De club is daartegen in bezwaar gegaan omdat zaakwaarnemer Pavlovic recent tegenover de Nederlandse Belastingdienst heeft verklaard dat niet Tadic maar hij de tweede tranche van 1,8 miljoen euro van FC Twente in zijn zak wilde steken.

FC Twente, landskampioen in 2010, staat op dit moment laatste in de eredivisie. De club toont zich in een persbericht tevreden met de uitkomst van de arbitragezaak. „Maar dat de tweede overeenkomst nu van tafel is, betekent nog niet dat het dossier Friends & Football gesloten is. De Belastingdienst heeft vraagtekens gezet bij alle (omvangrijke) betalingen die in het verleden zijn gedaan. De Belastingdienst is zijn onderzoek aan het afronden.” De club houdt rekening met naheffingsaanslagen en heeft daarvoor in de laatste jaarrekening een voorziening van 5,9 miljoen euro opgenomen.