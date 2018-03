EU uitgezonderd van Amerikaanse importheffing op staal

De Europese Unie wordt toegevoegd aan een lijst met landen waarvoor de Amerikaanse importheffing op geïmporteerd aluminium en staal voorlopig niet gaat gelden. VS-vertegenwoordiger voor Handel Robert Lighthizer heeft dat donderdag bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat, zo meldt persbureau Reuters. Ook Australië, Argentinië, Brazilië en Zuid-Korea worden, in afwachting van de uitkomst van definitieve onderhandelingen, uitgesloten van de importtarieven.

President Donald Trump kondigde onlangs aan dat hij de Amerikaanse staalindustrie wil beschermen tegen goedkoop staal uit het buitenland. Daar wordt een heffing van 25 procent op geheven, op aluminium komt een belasting van 10 procent. De tarieven gaan vanaf vrijdag in.

Verschillende landen gingen daarop met de VS in gesprek om op een lijst met uitzonderingen terecht te komen. De Zweedse EU-commissaris voor de Handel Cecilia Malmström deed dat namens de EU samen met de Duitse economieminister Peter Altmaier. Zij liet eerder donderdag al doorschemeren te verwachten dat de EU op deze lijst zou komen. Volgens Lighthizer gaat het om een “pauze” in afwachting van de definitieve uitkomsten van onderhandelingen.

Drukmiddel

Trump wil met de maatregel vooral China treffen, dat het eigen staal tegen lage prijzen op de Amerikaanse markt dumpt. Hij sprak van een “verschrikkelijke behandeling” van de VS door andere landen. In de praktijk zou de EU echter veel harder worden getroffen door het invoeren van heffingen op geïmporteerd staal. China hoort niet tot de top tien van staalexporteurs naar de VS.

Canada en Mexico werden al eerder door de Amerikaanse president tijdelijk uit de wind gehouden, in afwachting van de onderhandelingen over vrijhandelsverdrag Nafta. Ook andere “bevriende landen” zouden in aanmerking komen voor een uitzondering. Trump gebruikte de heffing om als drukmiddel om gunstiger handelscondities bij die landen te bedingen.

Met de uitzondering van onder meer de EU voorkomt Trump een door sommige economen gevreesde handelsoorlog met de VS. De EU dreigde in reactie op Trumps eerdere aankondiging met het heffen van importtarieven op verschillende Amerikaanse goederen.

Nieuwe heffingen op Chinese goederen

Naast het bekendmaken van uitzonderingen op de staal- en aluminiumtarieven kondigden de VS ook nieuwe maatregelen af tegen Chinese goederen. Het gaat volgens persbureau Reuters om meer dan 50 miljard dollar aan Chinese export. Het gaat voornamelijk om producten die China kan maken “door het oneerlijk aanwerven van technologie in handen van Amerikaanse bedrijven”.

Trump heeft bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) een klacht ingediend tegen de - in zijn ogen - oneerlijke concurrentie op de technologiemarkt. Chinese bedrijven hebben volgens hem goed gekeken naar wat Amerikaanse techbedrijven deden en op een oneerlijke manier licenties verkregen om deze producten zelf op een goedkopere manier te maken. De president hoopt dat andere landen zich aansluiten bij deze klacht.